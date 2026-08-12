Μινεσότα: Σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε

Ένας άνδρας στη Μινεσότα σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε οικογενειακό παιδικό σταθμό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μινεσότα: Σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης στην πόλη Χόπκινς και οι Αρχές βρήκαν τρεις νεκρούς μετά από κλήση για επίθεση με μαχαίρι.
  • Στον παιδικό σταθμό εκείνη την ώρα βρίσκονταν έξι ακόμα μικρά παιδιά, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και παραδόθηκαν στους γονείς τους.
  • Η Αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μεμονωμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας χωρίς ευρύτερη απειλή για την κοινότητα.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.
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Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε σε παιδικό σταθμό στην πόλη Χόπκινς στη Μινεσότα, όταν ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/8) σε παιδικό σταθμό που ανήκε στην οικογένεια, με τις Αρχές να σπεύδουν στο σημείο ύστερα από αναφορά για επίθεση με μαχαίρι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, εντόπισαν τρεις νεκρούς, δύο ενήλικες και ένα παιδί, σύμφωνα με την ενημέρωση της τοπικής Αστυνομίας.

Στο σημείο η Αστυνομία μετά από κλήση για επίθεση

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί, τοπική ώρα, όταν ένας γονέας έφτασε στον παιδικό σταθμό προκειμένου να αφήσει τα παιδιά του και φέρεται να αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στην περιοχή και απέκλεισαν το σημείο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Χόπκινς, Μπρεντ Τζόνσον, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά σοβαρή και τραγική υπόθεση, υπογραμμίζοντας το σοκ που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων ή του δράστη.

Έξι παιδιά ήταν μέσα στον παιδικό σταθμό

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι την ώρα της τραγωδίας βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό και άλλα παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έξι παιδιά βρίσκονταν στον χώρο και είναι καλά στην υγεία τους. Μετά το περιστατικό παραδόθηκαν στους γονείς τους.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας, για πολύ μικρά παιδιά, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη δραματική διάσταση στην υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη μέσα στον παιδικό σταθμό, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν και ποια όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Οι Αρχές μιλούν για οικογενειακή τραγωδία

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η Αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μεμονωμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή κατά της κοινότητας και πως δεν αναζητείται άλλος δράστης.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία από τον χώρο και να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τριπλό θανατηφόρο περιστατικό.

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