ΗΠΑ: Η στιγμή που κάμερες σώματος αστυνομικών κατέγραψαν τη διάσωση ενός 3χρονου από πνιγμό

Snapshot Αστυνομικοί στο Ριάλτο διέσωσαν ένα 3χρονο αγόρι που πνιγόταν, χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποσυμφόρησης αεραγωγών LifeVac.

Η άμεση επέμβαση και η εκπαίδευση των αστυνομικών ήταν καθοριστικές για την ανάρρωση του παιδιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε τοπικό ιατρικό κέντρο για περαιτέρω περίθαλψη και ανάρρωσε πλήρως.

Η μητέρα εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στους αστυνομικούς για τη σωτήρια βοήθεια που παρείχαν.

Το Αστυνομικό Τμήμα τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού των αστυνομικών για αντιμετώπιση κρίσιμων ιατρικών περιστατικών. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος που δημοσιοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα του Ριάλτο στην Καλιφόρνια δείχνει έναν αστυνομικό να σώζει ένα αγόρι 3 ετών που πνιγόταν.

Η αστυνομία έλαβε κλήση στα επείγοντα από την απεγνωσμένη μητέρα στις 5 Αυγούστου, αναφέροντας ότι ο 3χρονος γιος της πνιγόταν από εμετό και δεν ανέπνεε. Όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, εκείνη οδηγούσε την ώρα που αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν ήταν καλά και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, προσπαθώντας να το συνεφέρει.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έδρασαν άμεσα, χρησιμοποιώντας μία συσκευή αποσυμφόρησης των αεραγωγών, όπως φαίνεται από την κάμερα σώματος που φορούν στη στολή τους. Το βίντεο από την κάμερα που φορούσε ο αστυνομικός δείχνει το αγόρι να ξυπνάει μετά τη χρήση της συσκευής LifeVac.

«Είσαι εντάξει, φιλαράκο; Είσαι εντάξει;», ρώτησε ο αστυνομικός, παρηγορώντας το αγόρι. Οι γιατροί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ριάλτο μετέφεραν το παιδί σε τοπικό ιατρικό κέντρο για περαιτέρω περίθαλψη.

Αργότερα, οι αρχές ανέφεραν ότι το παιδί ανάρρωσε πλήρως, κάτι που δεν θα μπορούσε να είναι δυνατόν χωρίς την άμεση επέμβαση των αστυνομικών, την κατάλληλη εκπαίδευσή τους και τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουν.

«Ένιωθα ότι ο γιος μου πέθαινε μπροστά στα μάτια μου»

Σε βίντεο που καταγράφηκε από το νοσοκομείο με την επανένωση του μικρού και της μητέρας με τους αστυνομικούς, η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη.

«Σας ευχαριστώ, κύριε αστυνομικέ... σας ευχαριστώ. Γιατί ένιωθα ότι ο γιος μου πέθαινε μπροστά στα μάτια μου. Και έφτασε για να με βοηθήσει, και τότε χρησιμοποίησε το LifeVac, και είδα ότι αντέδρασε», είπε η μητέρα του μικρού με δάκρυα στα μάτια.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Ριάλτο έγραψε σε δήλωσή του ότι «Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία να εξοπλίζονται με κατάλληλα εργαλεία διάσωσης οι αστυνομικοί και να τους παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση για κρίσιμες ιατρικές καταστάσεις. Οι γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες των αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν, σε συνδυασμό με τη φροντίδα που παρείχε το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ριάλτο, συνέβαλαν στο να οδηγηθεί μια τρομακτική κατάσταση σε θετική κατάληξη».

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