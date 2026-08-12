ΗΠΑ: Παίκτης του γκολφ κατέγραψε τη στιγμή που τον χτύπησε κεραυνός στο Οχάιο

Ο Κρις Σκιαβόνε έπαιζε γκολφ με φίλους του στο γήπεδο Pebble Creek Golf Course, κοντά στο Σινσινάτι την Παρασκευή, όταν μια καταιγίδα έπληξε ξαφνικά την περιοχή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Παίκτης του γκολφ κατέγραψε τη στιγμή που τον χτύπησε κεραυνός στο Οχάιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κρις Σκιαβόνε χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έπαιζε γκολφ στο γήπεδο Pebble Creek κοντά στο Σινσινάτι του Οχάιο.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν το όχημα γκολφ της παρέας του ακινητοποιήθηκε λόγω λάσπης και εκείνος έβγαζε βίντεο.
  • Μετά το χτύπημα, ο Σκιαβόνε έχασε προσωρινά την αίσθηση του σώματός του και επηρεάστηκε η ακοή του, αλλά τραυματίστηκε ελαφρά και αναρρώνει.
  • Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral στα social media με πάνω από δύο εκατομμύρια προβολές.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποιεί να καταφεύγουν οι πολίτες σε κλειστό χώρο αμέσως μετά από βροντή, καθώς οι κεραυνοί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε ανοιχτούς χώρους όπως τα γήπεδα γκολφ.
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Στιγμές τρόμου έζησε ένα παίκτης γκολφ στο Οχάιο, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ένας κεραυνός τον χτύπησε ενώ βρισκόταν σε γήπεδο γκολφ.

Ο Κρις Σκιαβόνε έπαιζε γκολφ με φίλους του στο γήπεδο Pebble Creek Golf Course, κοντά στο Σινσινάτι, την Παρασκευή όταν μια καταιγίδα έπληξε ξαφνικά την περιοχή. Σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today, εξαιτίας της λάσπης, το όχημα γκολφ της παρέας ακινητοποιήθηκε και οι φίλοι του άνδρα προσπάθησαν να το απεγκλωβίσουν.

Έτσι, ο Σκιαβόνε έβγαλε το κινητό του για να τραβήξει βίντεο τους φίλους του να προσπαθούν να απελευθερώσουν το όχημα, αλλά αντ' αυτού κατέγραψε τη στιγμή που ένας κεραυνός τον χτύπησε στο χέρι και τον έριξε στο έδαφος.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DbwxOIqjgWz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Σκιαβόνε ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι, μετά το χτύπημα, έχασε προσωρινά την αίσθηση σε ολόκληρο το σώμα του και ότι επηρεάστηκε η ακοή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σκιαβόνε τραυματίστηκε ελαφρά από το περιστατικό και πλέον αναρρώνει.

Ο Σκιαβόνε δημοσίευσε το τρομακτικό βίντεο στα social media, το οποίο έχει γίνει viral και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές. «Αυτό που λένε μία στο 1.000.000», έγραψε ο Σκιαβόνε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός και ευλογημένος» που είναι ζωντανός μετά από αυτή την τρομακτική περιπέτεια.

Οι κεραυνοί θεωρούνται ένα από τα πιο θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ και τα γήπεδα γκολφ, οι ανοιχτές εκτάσεις και οι περιοχές κοντά σε ψηλά δέντρα, συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα σημεία κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες να μπαίνουν αμέσως σε κλειστό χώρο μόλις ακούσουν βροντή.

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