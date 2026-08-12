Πυροσβεστική: 14 νέα οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού ενισχύουν το στόλο της χώρας

Snapshot Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται με 14 νέα υδροφόρα οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων, που διανέμονται σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές σύμφωνα με τις ανάγκες.

Η προμήθεια των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με συνολικό κόστος 5.727.064 ευρώ.

Τα νέα οχήματα βελτιώνουν τη δυνατότητα μεταφοράς και διάθεσης νερού, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε σημεία υδροληψίας.

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.000 νέα πυροσβεστικά οχήματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζεται με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε περιοχής και τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταμείων. Snapshot powered by AI

Ενισχύεται ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος με 14 νέα υδροφόρα οχήματα (6Χ4), τα οποία παρελήφθησαν σήμερα από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα οχήματα έχουν χωρητικότητα 12.000 λίτρων νερού το καθένα και κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Πυροσβεστικές υπηρεσίες τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Σημαντική ενίσχυση

Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 5.727.064 ευρώ.

Τα νέα υδροφόρα, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς και άμεσης διάθεσης νερού στο πεδίο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σημεία υδροληψίας είναι περιορισμένη ή απαιτείται συνεχής υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ευάγγελος Τουρνάς: Περισσότερα από 1.000 πυροσβεστικά οχήματα έχουν παραδοθεί

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε: «Η παραλαβή των 14 νέων υδροφόρων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ", με νέα μέσα και σύγχρονο εξοπλισμό που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Έως σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.000 νέα οχήματα με τον εξοπλισμό τους, στο πλαίσιο της συνολικής προμήθειας 1.711 οχημάτων που προβλέπεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας “ΑΙΓΙΣ” και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα οχήματα και σύγχρονα μέσα να κατανέμονται στις Υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα από το Αρχηγείο, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε περιοχής.»

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