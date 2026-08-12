Snapshot Ο Λόφος Λυκαβηττού και ο Λόφος Φινοπούλου θα παραμείνουν κλειστοί από τα μεσυχτα της Τετάρτης έως νεότερης ενημέρωσης λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας και κλιμάκια επιφυλακής.

Στους μεγάλους χώρους πρασίνου της Αθήνας θα επιχειρούν drones με θερμικές κάμερες για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών κινδύνου.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την πυροπροστασία στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα με οχήματα νερού και 4Χ4.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ενημερώνουν την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημοτών 1595 σε περίπτωση κινδύνου. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς για την Πέμπτη 13 Αυγούστου η Αττική βρίσκεται σε Κατηγορία Κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τους ισχυρούς ανέμους να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των μέτρων Πολιτικής Προστασίας, ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινοπούλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί περιπολίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Drones πάνω από Λόφους κι Άλση

Στους μεγάλους χώρους πρασίνου της Αθήνας, όπως οι Λόφοι Λυκαβηττού, Στρέφη, Φιλοπάππου, καθώς και στα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια, θα επιχειρούν drones με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα μεταβολές στη θερμοκρασία και πιθανές εστίες κινδύνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου.

Επιπλέον, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Στην περιοχή θα διατεθούν δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των ισχυρών ανέμων.

Στις επικίνδυνες εργασίες περιλαμβάνονται η χρήση γυμνής φλόγας, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, ηλεκτροσυγκολλήσεις και οξυγονοκολλήσεις, η κοπή μετάλλων με τροχό, η χρήση φλόγιστρου, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημοτών 1595.

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