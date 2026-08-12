Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος

Snapshot Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος απεβίωσε, προκαλώντας θλίψη στους συνεργάτες και την οικογένεια του σταθμού 92.9 Kiss.

Ο Σιτόπουλος ήταν μέλος του 92.9 Kiss για οκτώ χρόνια και παρουσιαζόταν τα Σαββατοκύριακα, συνδυάζοντας την αγάπη του για τη μουσική με το ραδιόφωνο.

Ο σταθμός 92.9 Kiss αποχαιρέτησε τον Κώστα με μια συγκινητική ανάρτηση, τιμώντας την ευγένεια, το χαμόγελο και τον επαγγελματισμό του.

Συνεργάτες και ακροατές εξέφρασαν τη λύπη τους μέσω σχολίων και δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η συνάδελφός του Γιώτα Τσιμπρικίδου αποχαιρέτησε δημόσια τον Κώστα με ένα συγκινητικό μήνυμα. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στην οικογένεια του 92.9 Kiss, στην οποία αποτέλεσε μέλος για οκτώ χρόνια.

Ο Κώστας Σιτόπουλος κρατούσε συντροφιά στους ακροατές μέσα από τη συχνότητα του 92.9 Kiss τα Σαββατοκύριακα, έχοντας συνδέσει την παρουσία του στο ραδιόφωνο με την αγάπη και το πάθος του για τη μουσική.

Η συγκινητική ανάρτηση του 92.9 Kiss

Ο 92.9 Kiss αποχαιρέτησε τον αγαπημένο συνεργάτη του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του στον σταθμό και στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή.

Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική.

Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του.

Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι, Κώστα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss».

https://www.instagram.com/p/Db7_bH4oemD/

Πλήθος συνεργατών και ακροατών σχολίασαν τη δημοσίευση του σταθμού που έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση.

Μεταξύ άλλων, η συνάδελφος του Κώστα Σιτόπουλου, Γιώτα Τσιμπρικίδου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ένα κείμενο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της φίλο. «Κώστα καλό ταξίδι στο φως και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», έγραψε χαρακτηριστικά.

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