Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

Snapshot Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι της οικογένειάς του.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και βρισκόταν στην Κίμωλο για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Υπάρχει υπόνοια βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, αλλά τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση.

Το σπίτι είναι παλαιάς κατασκευής με ηλεκτρολογική εγκατάσταση πριν τη δεκαετία του 1970 και χωρίς ρελέ διαφυγής. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμωλο, όταν 17χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Έρευνα για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, διερευνάται και το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

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