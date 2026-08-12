ΟΗΕ: Η ανεργία των νέων αυξήθηκε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο

Το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών παγκοσμίως έφτασε το 12,4% το 2025, έναντι 12,3% το 2024. Με άλλα λόγια 67 εκατομμύρια νέοι ήταν εκτός της αγοράς εργασίας

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ΟΗΕ: Η ανεργία των νέων αυξήθηκε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο
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  • Το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών παγκοσμίως αυξήθηκε στο 12,4% το 2025, με 67 εκατομμύρια νέους εκτός αγοράς εργασίας.
  • Το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται (NEET) αυξήθηκε σε 20%, πάνω από 257 εκατομμύρια άτομα.
  • Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προβλέπει σταθερότητα της ανεργίας νέων στο 12,3% για το 2026 και 2027, αλλά εκφράζει ανησυχία για ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού NEET.
  • Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ανεργίας νέων παρατηρήθηκαν στη βόρεια Αμερική, βόρεια Αφρική και τη βόρεια, νότια και δυτική Ευρώπη μεταξύ 2023-2025.
  • Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μειώνει τις θέσεις εργασίας μέσου επιπέδου και παραδοσιακές θέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια νέους, κυρίως σε χώρες με υψηλά εισοδήματα.
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Η ανεργία των νέων παρουσίασε αύξηση σε παγκόσμια κλίμακα την περασμένη χρονιά, με κάποιες από τις μεγαλύτερες ανόδους να παρατηρούνται σε οικονομίες με υψηλά εισοδήματα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, επισήμανε χθες Τρίτη η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) των Ηνωμένων Εθνών.

Η ετήσια έκθεση της ΔΟΕ για την απασχόληση των νέων υπολογίζει ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών παγκοσμίως έφτασε το 12,4% το 2025, έναντι 12,3% το 2024, με άλλα λόγια δεν είχαν απασχόληση 67 εκατομμύρια νέοι. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονταν, δεν σπούδαζαν, ούτε καταρτίζονταν («not in employment, education or training», NEET για συντομία) αυξήθηκε επίσης ελαφρά, φτάνοντας το 20%, ή αλλιώς ξεπερνώντας τα 257 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το ποσοστό ανεργίας των νέων αναμένεται να παραμείνει σταθερό το 2026 και το 2027, στο 12,3%. Παρά τη φαινομενική σταθερότητα όμως, η οργάνωση ανησυχεί: όταν το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό NEET «αυξάνονται ταυτόχρονα, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου», τόνισε η Σάρα Έλντερ, στέλεχος του τμήματος πολιτικών της απασχόλησης στη ΔΟΕ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης στη Γενεύη.

Την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2025, το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε σε οκτώ από τις έντεκα περιοχές του κόσμου. «Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η ανεπάρκεια των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, οι γεωπολιτικές εντάσεις κι η επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών οδηγούν τις χώρες προς νέα κρίση απασχόλησης των νέων», προειδοποιεί η ΔΟΕ. Μεταξύ του 2023 και του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των ποσοστών ανεργίας των νέων κατεγράφησαν στη βόρεια Αμερική, στη βόρεια Αφρική και στη βόρεια, τη νότια και τη δυτική Ευρώπη.

Η έκθεση σημειώνει ότι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως ιδίως η ενίσχυση της λεγόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), μεταμορφώνουν τις προοπτικές εύρεσης εργασίας των νέων. Η συρρίκνωση πολλών θέσεων εργασίας που απαιτούν μέσου επιπέδου προσόντα κάνει πιο δύσκολη την πρόσβαση των νέων σε σταθερές καριέρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι θέσεις εργασίας που αποτελούν παραδοσιακά πόρτα εισόδου στην αγορά εργασίας για τους νέους --υπαλλήλων γραφείου, διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ευρύτερα, πωλήσεων κ.λπ., εργατών στη βιομηχανία, απασχολούμενων σε τεχνικά επαγγέλματα-- βρίσκονται σε τροχιά μείωσης.

«Το 6,1% των θέσεων εργασίας που καταλαμβάνουν σήμερα νέοι μεταξύ 15 και 29 ετών εντοπίζεται σε επαγγέλματα σε υψηλό βαθμό εκτεθειμένα σε αλλαγές συνδεόμενες με την ΤΝ», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Σούκτι Ντασγκούπτα, διευθύντρια του τμήματος απασχόλησης, ικανοτήτων και βιώσιμων επιχειρήσεων της ΔΟΕ.

«Αν το 10% των θέσεων εργασίας που είναι εκτεθειμένες στην ΤΝ χαθεί, 5,6 εκατομμύρια ενεργοί νέοι, κυρίως σε χώρες με υψηλά εισοδήματα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία, την αλλαγή επαγγέλματος ή την έξοδο από την αγορά εργασίας», τόνισε η ίδια.

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