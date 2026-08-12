Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα ο χειριστής

Snapshot Ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγείωσε στο Σαρακήνικο της Μήλου θα δώσει σήμερα εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο χειριστής έχει ήδη εμφανιστεί στην ΑΠΑ και αναμένεται να καταθέσει γραπτή αναφορά για την επίμαχη προσγείωση.

Η ΑΠΑ είχε προηγουμένως ενημερώσει ότι ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ζήτησαν χρόνο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Η κατεπείγουσα έρευνα του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται σε πιθανές παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας και τον ρόλο του πύργου ελέγχου. Snapshot powered by AI

Ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) θα εμφανιστεί σήμερα ο χειριστής που προσγείωσε το ελικοπτέρο στο Σαρακήνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου.

Ο χειριστής παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην ΑΠΑ, προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό και σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να καταθέσει και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση.

Σημειώνεται ότι, η ΑΠΑ είχε γνωστοποιήσει πως τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση ώστε να δώσουν εξηγήσεις και μέσω του δικηγόρου τους είχαν ζητήσει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Η κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

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