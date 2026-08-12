Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

Μίλτος Τεντόγλου. Ένα όνομα, αλλά πολλοί λόγοι για να είναι υπερήφανος ο ελληνικός αθλητισμός. Και ο χαρακτήρας του είναι ένας από αυτούς.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, με επίδοση στα 8.44μ. στο 4ο άλμα του κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα εις μήκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει.

Δείτε την απονομή:

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά από 94 χρόνια) που έχει πλέον στη συλλογή του τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).

Παράλληλα ο Τεντόγλου έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Δείτε το χρυσό άλμα:

Μέχρι την 4η προσπάθεια προηγούταν για 2 εκατοστά ο Ελβετός Εχάμερ, με άλμα στα 8.29 μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια ο Μίλτος Τεντόγλου υπερκάλυψε αυτή τη διαφορά.

Δείτε τα βίντεο με τις προσπάθειες των δύο πρώτων αθλητών:

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

Η συνέχεια ήταν... απολαυστική. Ο αντισυμβατικός θρύλος του μήκους απέδειξε οτι παραμένει ένα απλό παιδί, μακριά απο βεντετισμούς, συμβατικότητες και... ξύλινη γλώσσα.

Έτσι, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τη νέα του μεγάλη επιτυχία και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για 4η συνεχόμενη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αναφώνησε ότι... κάπου ξέχασε το χρυσό μετάλλιο πριν την απονομή!

Μάλιστα αναφώνησε αυθόρμητα την... εθνική μας «βρισιά», ζήτησε αμέσως συγνώμη όταν το συνειδητοποίησε και... έτρεξε να το βρει γιατί ακολουθεί η απονομή!

Δείτε το βίντεο:

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

Και μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί για τον υπερθλητή μας. Στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ένα κεφάλαιο που τον συνδέει πλέον με μία από τις μεγαλύτερες μορφές που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία του μήκους που κατακτά τέσσερις συνεχόμενες φορές τον ευρωπαϊκό τίτλο. Η πρώτη και μέχρι πρότινος μοναδική ήταν η σπουδαία Χάικε Ντρέσλερ.

Το 2018, στο Βερολίνο, ο 20χρονος τότε Τεντόγλου κατακτούσε για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό τίτλο στον ανοιχτό στίβο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μόναχο, υπερασπιζόταν τον τίτλο του. Το 2024, στη Ρώμη, έφτανε για τρίτη συνεχόμενη φορά στην κορυφή, μάλιστα με ένα εντυπωσιακό 8,65 μ., που αποτέλεσε και ρεκόρ της διοργάνωσης. Και τώρα, το 2026, στο Μπέρμιγχαμ, ολοκλήρωσε το «καρέ».

Τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, τέσσερα χρυσά. Καμία ήττα στον τελικό του μήκους σε αυτή τη διαδρομή.

Για να βρει κανείς τον μοναδικό άνθρωπο που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο, πρέπει να γυρίσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πίσω. Η Χάικε Ντρέσλερ είχε κατακτήσει τέσσερις διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους στο μήκος, το 1986, το 1990, το 1994 και το 1998. Η Γερμανίδα θρύλος είχε δημιουργήσει ένα επίτευγμα που έμοιαζε να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Από το Μπέρμιγχαμ του 2026, όμως, έχει πλέον παρέα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο ιστορίες είχαν συναντηθεί πολύ πριν φτάσει ο Τεντόγλου σε αυτό το σημείο.

Στις 8 Αυγούστου 2018, λίγες ώρες μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του στο Βερολίνο, ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής είχε βρεθεί μπροστά σε έναν από τους ανθρώπους που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία στο ίδιο αγώνισμα. Η Ντρέσλερ ήταν εθελόντρια στους αγώνες και βοηθούσε στη διεξαγωγή του τελικού του μήκους. Ο Γιώργος Πομάσκι, βλέποντάς την, έδειξε στον αθλητή του ποια ήταν.

Ο Τεντόγλου δεν χρειάστηκε πολλά. Πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε.

Τέσσερα χρυσά, τέσσερις συνεχόμενες διοργανώσεις και πλέον μία θέση στην ιστορία που μέχρι χθες ανήκε αποκλειστικά στη Χάικε Ντρέσλερ...