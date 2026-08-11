Εκτός λειτουργίας σημαντικός πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης λόγω εισβολής εκατομμυρίων μεδουσών

Snapshot Ο πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν στη Γαλλία διέκοψε τη λειτουργία τριών από τους έξι αντιδραστήρες λόγω εισβολής εκατομμυρίων μεδουσών στο σύστημα ψύξης.

Η EDF δήλωσε ότι η κατάσταση δεν επηρέασε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή το περιβάλλον.

Ο σταθμός παράγει 5.400 μεγαβάτ και καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών της περιφέρειας Hauts-de-France.

Πρόκειται για τη δεύτερη εισβολή μεδουσών μέσα σε ένα χρόνο, με προηγούμενη παρόμοια διακοπή λειτουργίας διάρκειας δύο ημερών.

Η εισβολή αποδίδεται σε χωροκατακτητικό είδος μέδουσας, που μεταφέρθηκε στην περιοχή μέσω δεξαμενών έρματος πλοίων και έχει προκαλέσει παρόμοια προβλήματα σε πυρηνικούς σταθμούς σε άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Εκτός λειτουργία αναγκάστηκε να θέσει τρεις από τους 6 αντιδραστήρες του, ο μεγάλος πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν, προκειμένου να αποφευχθεί μια καταστροφή, αφού τη Δευτέρα ένα σμήνος από μέδουσες αναρροφήθηκε από το σύστημα ψύξης .

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Δυτικής Ευρώπης, το εργοστάσιο Gravelines της EDF κοντά στη Δουνκέρκη, δέχθηκε εκατομμύρια μέδουσες, που εμπόδισαν τα φίλτρα στους σταθμούς άντλησης θαλασσινού νερού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη των γιγαντιαίων πυρηνικών αντιδραστήρων που βρίσκονται στο κέντρο του σταθμού.

Una llegada masiva de medusas obligó a EDF a detener tres de los seis reactores de la central nuclear de Gravelines, en Francia, la más grande de Europa Occidental. El aumento de estos grupos se asocia al calentamiento de los océanos.

📹 AFP pic.twitter.com/aZJLpeEtTu — REFORMA (@Reforma) August 11, 2026

Η εταιρεία αναγκάστηκε να λάβει έκτακτα μέτρα, με τους αντιδραστήρες δύο, τρία και τέσσερα να τίθενται εκτός λειτουργίας, ενώ η παραγωγή από τον πρώτο αντιδραστήρα μειώθηκε στο μισό.

«Αυτή η κατάσταση δεν έχει καμία επίδραση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού μας ή στο περιβάλλον», αναφέρεται σε δήλωση της EDF.

Μόνο ο αντιδραστήρας έξι λειτουργούσε με πλήρη ισχύ την Τρίτη, με τον αντιδραστήρα πέντε να έχει προηγουμένως τεθεί εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένες εργασίες.

Ο τεράστιος σταθμός της Γκραβελίν διαθέτει έξι αντιδραστήρες και παράγει 5.400 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας κάθε χρόνο περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών της περιφέρειας Hauts-de-France στη βόρεια Γαλλία.

Η εισβολή των μεδουσών έρχεται ακριβώς ένα χρόνο αφότου ένα άλλο σμήνος πλασμάτων έθεσε εκτός λειτουργίας τη γαλλική πυρηνική τοποθεσία για δύο ημέρες.

Ένα χωροκατακτητικό είδος μέδουσας, γνωστό ως «ασιατική σεληνομέδουσα», έχει εγκατασταθεί στο Αγγλικό Κανάλι και στη Βόρεια Θάλασσα το 2020.

Το είδος, συνήθως εγγενές στον Ειρηνικό, πιστεύεται ότι μεταφέρθηκε στην περιοχή από τις δεξαμενές έρματος των υπερδεξαμενόπλοιων και πετάχτηκε στις θάλασσες γύρω από τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Τα πυρηνικά εργοστάσια στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία, τα οποία βασίζονται επίσης στο θαλασσινό νερό για ψύξη, έχουν προηγουμένως βυθιστεί στο χάος από τα γλοιώδη θαλάσσια πλάσματα.