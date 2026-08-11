Αιθιοπία: Ο άνδρας με τη μεγαλύτερη κοιλιά κερδίζει τον σεβασμό της φυλής - Ο διαγωνισμός των Bodi

Snapshot Στη φυλή Bodi της νότιας Αιθιοπίας, η μεγάλη κοιλιά στους άνδρες θεωρείται σύμβολο κύρους, επιτυχίας και γοητείας.

Κάθε χρόνο διοργανώνεται ο διαγωνισμός Ka'el, όπου οι άνδρες προσπαθούν να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη κοιλιά μετά από έξι μήνες προετοιμασίας με αυξημένη θερμιδική πρόσληψη και περιορισμένη σωματική δραστηριότητα.

Η διατροφή των συμμετεχόντων βασίζεται σε αγελαδινό γάλα ή γιαούρτι, αίμα αγελάδας και μέλι, ενώ οι αγελάδες θεωρούνται ιερά ζώα και το αίμα συλλέγεται χωρίς να θανατώνονται.

Την ημέρα του διαγωνισμού, οι άνδρες καλύπτουν το σώμα τους με πηλό και στάχτη και η κοινότητα ψηφίζει τον άνδρα με τη μεγαλύτερη κοιλιά, που αποκτά τον τίτλο «χοντρού άνδρα της χρονιάς» και σεβασμό.

Μετά τη γιορτή, οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στις προηγούμενες διατροφικές συνήθειες και η κοιλιά τους επανέρχεται στο φυσιολογικό μέγεθος σε λίγες εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό διοργανώνει κάθε χρόνο η φυλή Bodi στη νότια Αιθιοπία, με τους άνδρες της να διεκδικούν έναν ξεχωριστό τίτλο: «εκείνον του άνδρα με τη μεγαλύτερη κοιλιά».

Οι Bodi κατοικούν σε μια απομονωμένη περιοχή της κοιλάδας Όμο και στην κουλτούρα τους, η μεγάλη κοιλιά στους άνδρες θεωρείται ένδειξη κύρους και επιτυχίας, ενώ μπορεί να αποτελεί και στοιχείο γοητείας.

Η παράδοση κορυφώνεται στη γιορτή Ka'el, κατά την οποία οι άνδρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της πολύμηνης προσπάθειάς τους. Εκείνος που θα έχει τη μεγαλύτερη κοιλιά αναδεικνύεται σε «χοντρό άνδρα της χρονιάς», αποκτώντας ιδιαίτερο σεβασμό μέσα στην κοινότητα.

Έξι μήνες προετοιμασίας

Η προετοιμασία για τον διαγωνισμό ξεκινά περίπου έξι μήνες πριν από τη γιορτή. Οι συμμετέχοντες αλλάζουν σημαντικά την καθημερινότητά τους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη σωματική δραστηριότητα και αυξάνοντας δραστικά την πρόσληψη θερμίδων.

Μεγάλο μέρος της ημέρας παραμένουν στις καλύβες τους, ενώ οι γυναίκες τους φροντίζουν να έχουν συνεχώς διαθέσιμο φαγητό και ροφήματα. Η διατροφή τους περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες αγελαδινού γάλακτος ή γιαουρτιού, αίμα αγελάδας και μέλι.

Σύμφωνα με περιγραφές της συγκεκριμένης παράδοσης, το πρώτο μεγάλο μπολ με μείγμα γάλακτος και αίματος καταναλώνεται νωρίς το πρωί, ενώ οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να τρώνε και να πίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο να αυξήσουν όσο περισσότερο γίνεται το βάρος τους.

Οι άνδρες Bodi είναι συνήθως λεπτοί και γυμνασμένοι. Ωστόσο, κατά την περίοδο προετοιμασίας για το Ka'el, ορισμένοι καταφέρνουν να αυξήσουν τόσο πολύ το βάρος τους, ώστε ακόμη και οι καθημερινές μετακινήσεις να γίνονται δύσκολες.

Η ημέρα του διαγωνισμού

Η γιορτή Ka'el πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Την ημέρα του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες καλύπτουν το σώμα τους με πηλό και στάχτη και παρουσιάζουν τις κοιλιές τους μπροστά στην κοινότητα.

Οι άνδρες της φυλής ψηφίζουν εκείνον που θεωρούν ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο προεξέχουσα κοιλιά. Ο νικητής λαμβάνει τον τίτλο του «χοντρού άνδρα της χρονιάς» και αποκτά σημαντικό κύρος στους κόλπους της κοινότητας.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν διαρκεί για πάντα. Μετά το τέλος της γιορτής, οι συμμετέχοντες επιστρέφουν σταδιακά στις προηγούμενες διατροφικές τους συνήθειες και, μέσα σε μερικές εβδομάδες, η κοιλιά τους επανέρχεται στο συνηθισμένο της μέγεθος.