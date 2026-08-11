Η απόλυτη ''τρέλα'' στον τελικό των 100μ με εμπόδια - Ο τελικός που κρίθηκε στο χιλιοστό

Η Φίσερ επικράτησε της Σκρισόφσκα και κατάφερε να πάρει το χρυσό για ένα χιλιοστό στον απίστευτο τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαν.

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