Η απόλυτη ''τρέλα'' στον τελικό των 100μ με εμπόδια - Ο τελικός που κρίθηκε στο χιλιοστό
Πολύ σπάνιο γεγονός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.
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Η Φίσερ επικράτησε της Σκρισόφσκα και κατάφερε να πάρει το χρυσό για ένα χιλιοστό στον απίστευτο τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαν.
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