Σεισμοί: Γιατί καταρρέουν τα κτήρια σε μεγάλους σεισμούς

Snapshot Τα κτήρια καταρρέουν σε μεγάλους σεισμούς λόγω αδυναμίας να αντέξουν τα οριζόντια φορτία που προκαλούνται από τη σεισμική δόνηση.

Η αντοχή των κτηρίων εξαρτάται από το μέγεθος του σεισμού, την ποιότητα κατασκευής και την ηλικία τους.

Οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί βασίζονται σε παρελθοντικές αστοχίες και εφαρμόζονται κυρίως σε νεότερα κτήρια, ενώ πολλά παλαιότερα κτήρια δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές.

Είναι κρίσιμο να ελέγχονται τα παλαιά κτήρια για βλάβες όπως ρήγματα και καθιζήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες επισκευές.

Η Πολιτεία πρέπει να υποστηρίξει οικονομικά την αντισεισμική ενίσχυση των παλαιών κτηρίων, ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια του φονικού σεισμού 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σήμερα 11 Αυγούστου.

Λίγες μόνο μέρες νωρίτερα, η Ιαπωνία βίωσε σεισμό 6,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τον θάνατο 38 ανθρώπων, ενώ η Βενεζουέλα μετρά ακόμη τις πληγές της από τους δύο φονικούς σεισμούς με περισσότερα από 6.000 θύματα.

Όπως φαίνονται βίντεο και εικόνες από την Κολομβία, ορισμένα κτήρια καταρρέουν ολοκληρωτικά από το σεισμό, κάτι που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη κατασκευή για να είναι πιο ανθεκτικά.

Ο καθηγητής Αντισεισμικής Μηχανικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αναστάσιος Σέξτος, εξήγησε στον Alpha ότι κάθε μεγάλος σεισμός θα δημιουργήσει αναπόφευκτα καταστροφές. Όμως η αντοχή των κτηρίων εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του σεισμού όσο και από την ποιότητα κατασκευής τους αλλά και την ηλικία τους.

Σύγχρονοι κανονισμοί κατασκευής

Όπως εξηγεί, έχουν δημιουργηθεί σύγχρονοι κανονισμοί κατασκευής κτηρίων για τις σεισμογενείς χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίοι βασίζονται σε αστοχίες και λάθη του παρελθόντος.

Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιοχές υπάρχουν κτήρια που έχουν κατασκευαστεί παλαιότερα, ακολουθώντας κανονισμούς που έχουν αναθεωρηθεί, ενώ πολλά είναι και τα κτήρια που δεν ακολουθούν τους κανονισμούς σωστής αντισεισμικής δόμησης, επομένως ακολοθούν οι εικόνες κατάρρευσης που έχουμε δει.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Ο κ. Σέξτος εξηγεί πως τα κάθετα φορτία των κτηρίων δεν μπορούν να αντέξουν πάντα τα οριζόντια φορτία των σεισμών, ειδικά όταν αυτοί έχουν τόσο μεγάλα μεγέθη.

Μεγάλη σημασία όμως έχει και η τοποθεσία των κτηρίων , αλλά και η ηλικία τους. Ο ίδιος συμβουλεύει τους πολίτες να εξετάσουν παλαιότερες βλάβες που μπορεί να έχουν προκληθεί στα κτήρια, όπως διαβρώσεις, ρήγματα και καθιζήσεις στο έδαφος, οι οποίες θα χρειαστούν άμεσα επισκευή.

Ιδιαίτερη προσοχή, τονίζει, ότι πρέπει να δώσουν όσοι μένουν σε πιο σεισμογενείς περιοχές, που θα ήταν καλό να εξετάσουν τα κτήρια με τη βοήθεια ειδικών. Παράλληλα, αναφέρει ότι καθώς τα 2/3 των κτηρίων στην Ελλάδα είναι χτισμένα πριν τη δημιουργία των νέων κανονισμών δόμησης, η Πολιτεία θα πρέπει να παρέχει ένα σχέδιο χρηματοδότησης αντισεισμικών ενισχύσεων.

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