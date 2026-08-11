Συναλλαγές μέσω IRIS: Τι ισχύει για το «χαρτζιλίκι» και πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

Snapshot Η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά έως 25 ετών δεν έχει συγκεκριμένο όριο και δεν απαιτεί δήλωση ως δωρεά στο myProperty.

Υπάρχει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού μέσω τράπεζας, με φορολόγηση 10% για το υπερβάλλον ποσό.

Μεταφορές χρημάτων μεταξύ αδερφών φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ, ενώ μεταξύ φίλων και μακρινών συγγενών με 40%.

Οι μεταφορές με σκοπό επαύξηση περιουσίας απαιτούν δήλωση στο myProperty ανεξαρτήτως ποσού.

Τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ συγγενών ελέγχονται και φορολογούνται ανάλογα με την κατηγορία συγγένειας. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν ακόμα και μικρές συναλλαγές που γίνονται μέσω IRIS και έχουν πλέον γίνει καθημερινό συνήθειο για τους φορολογούμενους.

Όπως ανέφερε η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη, μιλώντας στην ΕΡΤnews, κάθε συναλλαγή πρέπει να αναφέρει και μία σαφή αιτιολογία, καθώς μπορεί να είναι χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι ισχύουν τα εξής:

Χαρτζιλίκι σε ανήλικους και φοιτητές

Σχετικά με την περίπτωση μεταφοράς χρημάτων από τους γονείς προς τα παιδιά τους έως 25 ετών, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο από την ΑΑΔΕ, ούτε χρειάζεται δήλωση ως δωρεά στο myProperty.

Ειδικά για τους φοιτητές, τα χρήματα που μεταφέρονται από τους γονείς μπορεί να σχετίζονται με το ενοίκιο, τα δίδακτρα, τις μετακινήσεις αλλά και λοιπά έξοδα διαβίωσης.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Στην περίπτωση που η ανταλλαγή χρημάτων αφορά συγγενείς πρώτου βαθμού ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, εάν η συναλλαγή γίνεται μέσω τράπεζας. Πρόκειται για συναλλαγές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, δηλαδή συζύγους, γονείς προς τα παιδιά αλλά και παππούδες και γιαγιάδες προς τα εγγόνια τους.

Για ποσά που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο, εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή. Στην περίπτωση όμως που η μεταφορά χρημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος, τότε επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμη και στο χαρτζιλίκι.

Μεταφορές μεταξύ αδερφών

Στην κατηγορία δευτέρου βαθμού συγγένειας, δηλαδή και στα αδέρφια, ισχύει φορολόγηση 20% από το πρώτο ευρώ.

Για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, γνωστών και μακρινών συγγενών ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.

Πότε απαιτείται η δήλωση στο myProperty

Στην περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μεγαλύτερου ποσού που ανήκουν στην κατηγορία επαύξησης περιουσίας, δηλαδή στην αγορά ενός σπιτιού ή αυτοκινήτου ή στην έναρξη επιχείρησης, χρειάζεται δήλωση στο myProperty, η οποία μπορεί να γίνει σε κατάστημα τράπεζας. Ακόμη και αν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ και δεν φορολογείται μεταξύ γονέα και παιδιού, χρειάζεται η απόδειξη της συναλλαγής για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Τριγωνικές συναλλαγές

Η κ. Βομπιράκη διευκρινίζει ότι στην περίπτωση των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ συγγενών, δηλαδή στην περίπτωση που ένα από τα αδέρφια στείλει χρήματα στους γονείς του, οι οποίοι στείλουν τα χρήματα στο άλλο παιδί, τότε ελέγχονται και φορολογούνται.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μεταφορές χρημάτων από τα εγγόνια προς τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αλλά και τα ανίψια. Οι συναλλαγές αυτές ανήκουν στην β’ κατηγορία, επομένως φορολογούνται με 20%.

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