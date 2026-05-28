IRIS: Η υπηρεσία εξελίσσεται – Ανακοινώθηκε το επόμενο βήμα στις καθημερινές μας πληρωμές

Οι συναλλαγές μέσω του συστήματος IRIS περνούν πολύ σύντομα στο επόμενο στάδιο, καθώς η υπηρεσία «ΔΙΑΣ» ανακοίνωσε δύο νέες κινήσεις.

Ο επικεφαλής επιχειρησιακής ανάπτυξης της «ΔΙΑΣ», Ανδρέας Μάντης, αποκάλυψε ότι έρχεται μία νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με δύο νέες κινήσεις, μιλώντας στο 13ο Banking Forum.

Η πρώτη κίνηση αφορά τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS σε άλλες χώρες της Ευρώπης (διασυνοριακές πληρωμές), με πρωτοβουλία της EuroPa, ενώ, η δεύτερη τις πληρωμές μέσω NFC σε φυσικά καταστήματα χωρίς τη χρήση φυσικής κάρτας.

Όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ διαφορετικών χωρών, χωρίς τη μεσολάβηση φυσικής κάρτας.

Αυτή η δυνατότητα έχει ήδη φτάσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από τα τέλη του Ιουνίου θα «τρέχει» και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες θα μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσω IRIS από κινητό σε χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών του εξωτερικού.

Αν το IRIS θα ενταχθεί στο EuroPA, θα δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο άμεσων πληρωμών με περισσότερους από 100 εκατ. χρήστες σε 10 χώρες της Ευρώπης. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό, όπως ακριβώς κάνουν και στην Ελλάδα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Όσον αφορά τις NFC πληρωμές, αυτές αναμένεται να καταφτάσουν στην Ελλάδα από τα τέλη του 2026 ή στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Η νέα υπηρεσία θα επιτρέπει πληρωμές ανέπαφα μέσω smartphone σε φυσικά καταστήματα, μέσα από την εφαρμογή Wallet. Στόχος είναι να γίνονται όλες οι συναλλαγές ακόμη ταχύτερα απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Διαβάστε επίσης