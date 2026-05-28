Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαϊου στην Πέτρου Ράλλη στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την τροχαία και εξετάζεται αν ο οδηγός έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του οχήματός εξαιτίας παθολογικού προβλήματος.

