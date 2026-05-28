Ιράν: «Επικίνδυνες» και «εκφοβιστικές» οι απειλές Τραμπ κατά του Ομάν

Τα Στενά του Ορμούζ μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και έχουν αποκλειστεί από το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ομάν με πλήγματα σε περίπτωση που η χώρα επιχειρήσει να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ από κοινού με το Ιράν. «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλιώς θα χρειαστεί να τους χτυπήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις ή εξηγήσεις. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ κατά του Ομάν ως «επικίνδυνες» και «εκφοβιστικές».

«Οι απειλές για καταστροφή ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών που ανέκαθεν έπαιζε εποικοδομητικό, αποτελεσματικό και υπεύθυνο ρόλο στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και έχει χρησιμοποιήσει τις ευγενείς προσπάθειές του στην υπηρεσία της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας ως μεσολαβητής σε διπλωματικές διαδικασίες για πολλά χρόνια δεν αποτελούν μόνο παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της απαγόρευσης της απειλής χρήσης βίας, αλλά και ένα ακόμη επικίνδυνο σημάδι της ομαλοποίησης της ανομίας και του εκφοβισμού στις διεθνείς σχέσεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ομάν μετά από αναφορές για συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ σχετικά με την κοινή επιβολή τελών για τα πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη πλωτή οδό, η οποία έχει σχεδόν κλείσει από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν .

«Τα Στενά θα είναι ανοιχτά σε όλους», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Κανείς δεν θα τα ελέγχει. Θα τα επιβλέπουμε. Αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε». Εκτός από τους στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς δεκαετιών του Ομάν με τις ΗΠΑ, το έθνος του Κόλπου των 5,3 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μεσολαβήσει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και έχει δεχθεί και το ίδιο επίθεση από την Τεχεράνη.

Το Ορμούζ– το οποίο συνήθως μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου – έχει αποκλειστεί από το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η Τεχεράνη θέλει να πείσει το Ομάν να υποστηρίξει έναν μηχανισμό είσπραξης διοδίων από τα πλοία που διέρχονται από το στενό, ανέφερε το Associated Press τις τελευταίες ημέρες, επικαλούμενο έναν περιφερειακό αξιωματούχο