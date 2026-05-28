Πάτρα: Πρωτοφανής ρατσιστική επίθεση σε 14χρονο Ινδό - Τον απήγαγαν και τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια

Μια σοκαριστική υπόθεση έχει αναλάβει πλέον η εισαγγελία της Πάτρας, για ένα συμβάν που έλαβε χώρα τον Απρίλιο κι αφορά στην αρπαγή και τον βασανισμό ενός 14χρονου Ινδού από ημεδαπούς.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε μια γειτονιά της αχαϊκής πρωτεύουσας, ένας 19χρονος, που έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, μαζί με άλλους δύο ή τρεις ακόμα νεαρούς, άρπαξαν έναν 14χρονο Ινδό και τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. η αρπαγή και η επίθεση είχαν ρατσιστικά κίνητρα, καθώς κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων «χρησιμοποιούνταν εκφράσεις θίγοντας την εθνική καταγωγή του ανήλικου». Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία την υπόθεση, έκαναν λόγο για πρωτοφανή αγριότητα.

Χτυπήματα, σωματικές βλάβες, κάψιμο με τσιγάρο και ρατσιστικό παραλήρημα

Το δελτίο Τύπου αναφέρει: «Ταυτοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών τα πλήρη στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για αρπαγή ανήλικου και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, με την άσκηση σωματικής βίας εξανάγκασαν 14χρονο μαθητή, να εισέλθει σε όχημα και τον μετέφεραν σε πλατεία, όπου τον χτύπησαν στο σώμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ με χρήση τσιγάρου, του προκάλεσαν ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στον τόπο του περιστατικού.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων τους χρησιμοποιούσαν εκφράσεις, θίγοντας την εθνική καταγωγή του ανήλικου θύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».

