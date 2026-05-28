Ρωσία: Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ παρευρίσκονται σε επίσημη τελετή υποδοχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο έξω από την Αστάνα, στο Καζακστάν, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Snapshot Η Ρωσία και το Καζακστάν υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν, με δύο αντιδραστήρες στον σταθμό Μπαλκάς.

Η Ρωσία θα χρηματοδοτήσει περίπου το 85% του κόστους των 15 δισ. δολαρίων μέσω εξαγωγικής πίστωσης για την κατασκευή του εργοστασίου.

Το Καζακστάν αποφάσισε σε δημοψήφισμα το 2024 την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο χωριό Ούλκεν, στις ακτές της λίμνης Μπαλκάς.

Η ρωσική εταιρεία Rosatom αναμένεται να αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την προμήθεια βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.

Η Rosatom εξετάζει επίσης τη συμμετοχή της σε ένα δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στο Καζακστάν, αναμένοντας επίσημες πληροφορίες για τη διαμόρφωση και την τοποθεσία.

Η Ρωσία υπέγραψε σήμερα συμφωνία με το Καζακστάν για να κατασκευάσει τον πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο στη μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Ασίας.

Το Καζακστάν, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ουρανίου στον κόσμο που έχει υποφέρει από τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών των Σοβιετικών, συζητά την πιθανότητα της χρήσης της ατομικής ενέργειας εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

«Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Μπαλκάς έχει σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ σε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αστάνα.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στον σχεδιασμό αυτού του μεγάλης κλίμακας σχεδίου», δήλωσε ο Τοκάγεφ.

Η Ρωσία και το Καζακστάν υπέγραψαν μια διακυβερνητική συμφωνία και μια προκαταρκτική σύμβαση που θα καλύπτει το χρονοδιάγραμμα και την τιμολόγηση για τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της χώρας, τον πυρηνικό σταθμό του Μπαλκχάς.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν επίσης συμφωνία για την παροχή ρωσικής εξαγωγικής πίστωσης για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου.

Σε δημοψήφισμα το 2024, το Καζακστάν τάχθηκε υπέρ της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου και όρισε ως τοποθεσία το χωριό Ούλκεν, στις ακτές της λίμνης Μπαλκάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα δανείσει στη χώρα περίπου το 85% από το κόστος των 15 δισεκ. δολαρίων του πυρηνικού εργοστασίου, που θα έχει δύο αντιδραστήρες.

H Rosatom έχει βάλει στο μάτι και το δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο

Η κρατική εταιρεία της Ρωσίας στον τομέα των πυρηνικών, Rosatom δήλωσε ότι ενδέχεται να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή της σε ένα έργο για την κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν. Αυτό ανέφερε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

«Δεν έχουμε ακόμη ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της πλευράς του Καζακστάν σχετικά με το δεύτερο εργοστάσιο, είτε όσον αφορά τη διαμόρφωση είτε την τοποθεσία του. Μόλις λάβουμε επίσημα αυτές τις πληροφορίες – πιθανώς μέσα στις επόμενες ημέρες – θα προχωρήσουμε αμέσως σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Μιλώντας για το έργο του Μπαλκχάς, ο Λιχάτσεφ είπε ότι το Καζακστάν είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με εταιρείες από τη Νότια Κορέα, την Κίνα και τη Γαλλία σχετικά με πιθανή συμμετοχή, προσθέτοντας ότι η Rosatom δεν είχε αντιρρήσεις.

Ωστόσο, ο τεχνικός σχεδιασμός του σταθμού, οι προδιαγραφές και η προμήθεια βασικού βαρέος μηχανολογικού εξοπλισμού θα αναληφθούν τελικά από τη Rosatom, είπε ο Λιχάτσεφ.

Ο Λιχάτσεφ δήλωσε ότι η Rosatom σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής στο εργοτάξιο το 2027 και αναμένει την ολοκλήρωσή τους στα μέσα της δεκαετίας του 2030.