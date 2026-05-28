Ρωσία: Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν

Το πυρηνικό εργοστάσιο θα έχει δύο αντιδραστήρες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ρωσία: Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ παρευρίσκονται σε επίσημη τελετή υποδοχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο έξω από την Αστάνα, στο Καζακστάν, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρωσία και το Καζακστάν υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν, με δύο αντιδραστήρες στον σταθμό Μπαλκάς.
  • Η Ρωσία θα χρηματοδοτήσει περίπου το 85% του κόστους των 15 δισ. δολαρίων μέσω εξαγωγικής πίστωσης για την κατασκευή του εργοστασίου.
  • Το Καζακστάν αποφάσισε σε δημοψήφισμα το 2024 την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο χωριό Ούλκεν, στις ακτές της λίμνης Μπαλκάς.
  • Η ρωσική εταιρεία Rosatom αναμένεται να αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την προμήθεια βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
  • Η Rosatom εξετάζει επίσης τη συμμετοχή της σε ένα δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στο Καζακστάν, αναμένοντας επίσημες πληροφορίες για τη διαμόρφωση και την τοποθεσία.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία υπέγραψε σήμερα συμφωνία με το Καζακστάν για να κατασκευάσει τον πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο στη μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Ασίας.

Το Καζακστάν, η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ουρανίου στον κόσμο που έχει υποφέρει από τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών των Σοβιετικών, συζητά την πιθανότητα της χρήσης της ατομικής ενέργειας εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

«Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Μπαλκάς έχει σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ σε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αστάνα.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στον σχεδιασμό αυτού του μεγάλης κλίμακας σχεδίου», δήλωσε ο Τοκάγεφ.

Η Ρωσία και το Καζακστάν υπέγραψαν μια διακυβερνητική συμφωνία και μια προκαταρκτική σύμβαση που θα καλύπτει το χρονοδιάγραμμα και την τιμολόγηση για τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της χώρας, τον πυρηνικό σταθμό του Μπαλκχάς.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν επίσης συμφωνία για την παροχή ρωσικής εξαγωγικής πίστωσης για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου.

Σε δημοψήφισμα το 2024, το Καζακστάν τάχθηκε υπέρ της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου και όρισε ως τοποθεσία το χωριό Ούλκεν, στις ακτές της λίμνης Μπαλκάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα δανείσει στη χώρα περίπου το 85% από το κόστος των 15 δισεκ. δολαρίων του πυρηνικού εργοστασίου, που θα έχει δύο αντιδραστήρες.

H Rosatom έχει βάλει στο μάτι και το δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο

Η κρατική εταιρεία της Ρωσίας στον τομέα των πυρηνικών, Rosatom δήλωσε ότι ενδέχεται να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή της σε ένα έργο για την κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν. Αυτό ανέφερε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ.

«Δεν έχουμε ακόμη ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της πλευράς του Καζακστάν σχετικά με το δεύτερο εργοστάσιο, είτε όσον αφορά τη διαμόρφωση είτε την τοποθεσία του. Μόλις λάβουμε επίσημα αυτές τις πληροφορίες – πιθανώς μέσα στις επόμενες ημέρες – θα προχωρήσουμε αμέσως σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Μιλώντας για το έργο του Μπαλκχάς, ο Λιχάτσεφ είπε ότι το Καζακστάν είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με εταιρείες από τη Νότια Κορέα, την Κίνα και τη Γαλλία σχετικά με πιθανή συμμετοχή, προσθέτοντας ότι η Rosatom δεν είχε αντιρρήσεις.

Ωστόσο, ο τεχνικός σχεδιασμός του σταθμού, οι προδιαγραφές και η προμήθεια βασικού βαρέος μηχανολογικού εξοπλισμού θα αναληφθούν τελικά από τη Rosatom, είπε ο Λιχάτσεφ.

Ο Λιχάτσεφ δήλωσε ότι η Rosatom σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής στο εργοτάξιο το 2027 και αναμένει την ολοκλήρωσή τους στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ