Σέρρες: Ηλεκτροπληξία υπέστη ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι - «Ήξεραν ότι είχε ρεύμα»

Το κανάλι μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στις Σέρρες

Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας.

Στο δικαστικό μέγαρο Σερρών θα οδηγηθούν η 28χρονη μητέρα του 10χρονου αγοριού, καθώς και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας, που συνελήφθησαν χθες Τετάρτη 27 Μαρτίου. Η μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η 43χρονη συνελήφθη για ρευματοκλοπή, καθώς φέρεται να είχε περάσει καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο δεκάχρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Τετάρτη (27/5) εντός αρδευτικού καναλιού στην Ηράκλεια Σερρών.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τα παιδιά ήξεραν πως το κανάλι είχε ρεύμα»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της εξαδέλφης του θύματος, η οποία ανέφερε πως ο 10χρονος ήθελε να μπει στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Παρά το γεγονός ότι το παιδί που έπαιζε μαζί του τον προειδοποίησε ρητά να μην το κάνει, τονίζοντας ότι «έχει ρεύμα», το άτυχο αγόρι αγνόησε τον κίνδυνο και βούτηξε στο νερό. Από τα λεγόμενα των συγγενών προκύπτει ότι τα παιδιά της περιοχής γνώριζαν για την επικινδυνότητα του καναλιού λόγω των καλωδίων.

