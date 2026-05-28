Πανελλήνιες 2026: Οι ευχές του «μαθητή» Νίκου Χαρδαλιά - «Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας»

Έναν πρωτότυπο τρόπο διάλεξε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για να ευχηθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες που παίρνουν το “βάπτισμα του πυρός” στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Με μια ανάρτηση που έχει γίνει viral, o... έφηβος Νίκος Χαρδαλιάς επιστρέφει με μια φωτογραφία του από σχολική αίθουσα πίσω στα ‘80s, για να δώσει στα παιδιά του σήμερα τις πιο θερμές ευχές του.

Στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης με την “αφάνα”, το κουμπωμένο φλάι τζάκετ και το χαμόγελο του 18χρονου αναφέρει: «Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας! Να θυμάστε κάτι σημαντικό: Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας».

