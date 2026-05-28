Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τροφή για σχόλια στο διαδίκτυο - Σάρωσε τα trends με την παρουσίαση του ΕΛΑΣ

Όπως αναμενόταν, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μονοπώλησε το ενδιαφέρον τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, όταν έγινε και η αποκάλυψη του ονόματος (ΕΛΑΣ) το διαδίκτυο «πλημμύρισε» από χιλιάδες σχόλια και φωτογραφίες.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο X, τα hastags που φιγουράρουν στην κορυφή των trending είναι Θησείο, Τσίπρας, ΕΛΑΣ. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν στη γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσουν είτε με θετικό, είτε με αρνητικό, και κυρίως με χιουμοριστικό τρόπο, την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, και να κάνουν λογοπαίγνια κυρίως με το ακρωνύμιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Τα θετικά...

Άνετος και επικοινωνιακός.

Κλασική εμφάνιση Τσίπρα.

Το έχει με τις συγκεντρώσεις και το έδειξε και σήμερα.

Ένα από τα δυνατά του χαρτιά.#Θησειο #Τσιπρας — Dimitris Zfiro. (@Dim_ZfirO) May 26, 2026

Το όνομα βαρύ, ο πήχης μπαίνει από τον ίδιο πολύ ψηλά.

Δείχνει έναν αποφασισμένο Τσίπρα. #ΕΛΑΣ #Τσίπρας #Θησείο — lily ant (@Lily_Ant_) May 26, 2026

Το όνομα βαρύ, ο πήχης μπαίνει από τον ίδιο πολύ ψηλά.

Δείχνει έναν αποφασισμένο Τσίπρα. #ΕΛΑΣ #Τσίπρας #Θησείο — lily ant (@Lily_Ant_) May 26, 2026

Τα... αρνητικά

Επέστρεψε ο πολιτικός απατεώνας !!!!



Επιτέλους να γελάσουμε λίγο με τον κλόουν #Θησειο — Grigori Rasputin (@NikolaosZenetos) May 26, 2026

Και τα χιουμοριστικά

Διαβάστε επίσης