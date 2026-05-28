Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τροφή για σχόλια στο διαδίκτυο - Σάρωσε τα trends με την παρουσίαση του ΕΛΑΣ
Όπως αναμενόταν, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μονοπώλησε το ενδιαφέρον τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, όταν έγινε και η αποκάλυψη του ονόματος (ΕΛΑΣ) το διαδίκτυο «πλημμύρισε» από χιλιάδες σχόλια και φωτογραφίες.
Χαρακτηριστικό είναι πως στο X, τα hastags που φιγουράρουν στην κορυφή των trending είναι Θησείο, Τσίπρας, ΕΛΑΣ. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν στη γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσουν είτε με θετικό, είτε με αρνητικό, και κυρίως με χιουμοριστικό τρόπο, την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, και να κάνουν λογοπαίγνια κυρίως με το ακρωνύμιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Τα θετικά...
Τα... αρνητικά
Και τα χιουμοριστικά