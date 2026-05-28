Αλέξης Τσικόπουλος: Κηδεύτηκε ο 33χρονος γιατρός

Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος ήταν αγνοούμενος για έξι μήνες και η σορός του εντοπίστηκε σε χωριό των Χανίων την περασμένη εβδομάδα.

Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος κατά τα φαινόμενα αυτοκτόνησε, κηδεύτηκε χθες (27/5) σε κλίμα οδύνης, παρουσία συγγενών και φίλων. Την είδηση γνωστοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» στο Facebook.

Η ανάρτηση

«Καλόν παράδεισο!

Τρεις ημέρες πριν, γιορτάσαμε τα 50χρονα του Σχολείου μας και σήμερα βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου μας μαθητή, Αλεξίου. Έτσι είναι η ζωή, γλύκες και πίκρες...

Δεν μπορούμε να μην αναπολούμε τα χρόνια που ήταν ανάμεσά μας, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, τότε που προσπαθούσαμε να προσφέρουμε γνώσεις, εμπειρία, αλλά και αγάπη και χαρά στα παιδιά που μας εμπιστεύονταν οι γονείς.

Αλέξη μας, δούλε του Θεού, έζησες κοντά μας 33 έτη, όσα και τα χρόνια της επίγειας παρουσίας του Χριστού στη γη, αλλά ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής σου και αιώνια γαλήνη δίπλα στον Δημιουργό μας!

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους, με την ευχή η Παναγία να τους χαρίζει παρηγορία».

