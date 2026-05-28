Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

Snapshot Ανακαλύφθηκε ένα κολοσσιαίο λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους δύο μέτρων στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια της Τουρκίας, χρονολογημένο στην εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου (27 π.Χ. – 14 μ.Χ.).

Το άγαλμα βρέθηκε πεσμένο κοντά στον εξωτερικό τοίχο του σκηνικού οικοδομήματος, με το σώμα σχεδόν άθικτο και διακοσμημένο με αιγίδα που απεικονίζει το κεφάλι της Μέδουσας.

Η λεπτομερής μπροστινή όψη του αγάλματος σχεδιάστηκε για να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αρχιτεκτονικές κολόνες, ενώ το πίσω μέρος παραμένει ατελές.

Η Λαοδίκεια, σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, σχετίζεται με τη Βίβλο και αποτελεί κέντρο όπου η Αθηνά θεωρούνταν και θεά της υφαντουργίας, βασικής βιομηχανίας της πόλης.

Ο χώρος του Δυτικού Θεάτρου συνεχίζει να αποκαλύπτει σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής εποχής, με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας να παρουσιάζει το άγαλμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Heritage for the Future». Snapshot powered by AI

Μια πρωτοποριακή ανασκαφή σε αρχαία πόλη της Τουρκίας έφερε στο φως ένα κολοσσιαίο λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς, ύψους δύο μέτρων, σε τοποθεσία που αναφέρεται στη Βίβλο.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το άγαλμα πεσμένο μπρούμυτα ανάμεσα σε συντρίμμια κοντά στον εξωτερικό τοίχο του σκηνικού οικοδομήματος, στην περιοχή που είναι γνωστή ως postskene.

Αν και το κεφάλι της θεάς εξακολουθεί να αγνοείται, το σώμα από λευκό μάρμαρο παραμένει σχεδόν άθικτο. Ο αρχαιολογικός χώρος της Λαοδίκειας, στο τμήμα του Δυτικού Θεάτρου της ανασκαφής, χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. και διέθετε τριώροφη κατασκευή, σύμφωνα με το Turkiye Today.

Το άγαλμα της Αθηνάς είναι διακοσμημένο με αιγίδα στο στήθος, όπου απεικονίζεται το κεφάλι της Μέδουσας μαζί με περίτεχνα φίδια.

Η αιγίδα, όπως περιγράφεται στην Ιλιάδα, ήταν αντικείμενο που έφεραν η Αθηνά και ο Δίας, πιθανότατα δέρμα ζώου ή ασπίδα, σύμφωνα με τη Mirror US.

Επειδή ο γλύπτης σχεδίασε το άγαλμα ώστε να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αρχιτεκτονικές κολόνες, άφησε το πίσω μέρος του σε αδρή και ατελή μορφή, ενώ η μπροστινή όψη είναι εξαιρετικά λεπτομερής.

Κάθε επίπεδο του θεάτρου περιλάμβανε 16 κίονες και τα κενά ανάμεσά τους λειτουργούσαν ως «γκαλερί θεών». Τα αγάλματα συχνά απεικόνιζαν σκηνές από τον Όμηρο, όπως το έπος του Οδυσσέα.

Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Απόστολος Ιωάννης απευθύνει επιστολή στην εκκλησία της Λαοδίκειας, κατηγορώντας τους πιστούς ότι είναι χλιαροί. Στο χωρίο 3:17, ο Ιησούς τους λέει: «Λέτε: “Είμαι πλούσιος, απέκτησα πλούτη και δεν έχω ανάγκη τίποτα”. Όμως δεν αντιλαμβάνεστε ότι είστε ταλαίπωροι, αξιολύπητοι, φτωχοί, τυφλοί και γυμνοί».

Ο χώρος του Δυτικού Θεάτρου συνεχίζει να προσφέρει στον αρχαιολογικό κόσμο σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής εποχής. Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι παρουσίασε το νέο εύρημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Heritage for the Future».

Ο Ερσόι δήλωσε: «Στο σκηνικό οικοδόμημα φέραμε στο φως το άγαλμα της Αθηνάς, μήκους περίπου δύο μέτρων, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο». Η τεχνοτροπική ανάλυση χρονολογεί το άγαλμα στην εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου, ο οποίος βασίλεψε από το 27 π.Χ. έως το 14 μ.Χ.

Οι ρεαλιστικές πτυχώσεις των ενδυμάτων και η επεξεργασία του μαρμάρου ήταν χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Η θεά στέκεται πάνω σε κυκλική βάση φορώντας έναν περίτεχνα κατασκευασμένο αμάνικο πέπλο και έναν μανδύα, ή χλαμύδα, περασμένο γύρω από τον λαιμό της.

Προηγούμενες ανασκαφές το 2024 και το 2025 είχαν αποκαλύψει μορφές που απεικόνιζαν το θαλάσσιο τέρας Σκύλλα και το σπήλαιο του γίγαντα Πολύφημου.

Στην πόλη της Λαοδίκειας, η Αθηνά είχε σημασία πέρα από τον ρόλο της ως θεά του πολέμου. Επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή αποκαλύπτουν ότι θεωρούνταν επίσης θεά της υφαντουργίας, που αποτελούσε τη βασική βιομηχανία του αρχαίου οικισμού.