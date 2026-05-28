Ζάκυνθος: Σύλληψη ιερέα για άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι
Στη σύλληψη ενός ιερέα για άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι προχώρησε η αστυνομία στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr τον ιερέα κατήγγειλαν οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό. Οι Αρχές προχώρησαν σε κατ΄οίκον έρευνα, ωστόσο σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν εντόπισαν κάποιο όπλο.
Έπειτα από τη σύλληψή του ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.
