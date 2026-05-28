Μηχανικός της Google κέρδισε 1,2 εκατ. δολάρια από στοιχήματα με πληροφορίες… εκ των έσω

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μέσω υπηρεσίας προστασίας απορρήτου σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και ο λογαριασμός του διeγράφη έπειτα από υποψίες χρηστών.

Μηχανικός λογισμικού της Google κατηγορείται για τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών με σκοπό τη χειραγώγηση στοιχημάτων που σχετίζονταν με τη λίστα των δημοφιλέστερων όρων στην αγορά προβλέψεων Polymarket, όπου φαίνεται ότι αποκόμισε περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια στοιχηματίζοντας σε μία από τις κορυφαίες αναζητήσεις του διαδικτύου την περασμένη χρονιά.

Ο Μικέλε Σπανιουόλο κατηγορήθηκε μέσω δικογραφίας που αποσφραγίστηκε την Τετάρτη (27/05) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο 36άχρονος εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 2,25 εκατ. δολαρίων.

Η υπόθεση έρχεται σε μία περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας γύρω από το insider trading στις αγορές προβλέψεων. Οι κατηγορίες κατά του Σπανιουόλο διατυπώθηκαν λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη δίωξη στελέχους του αμερικανικού στρατού, που κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για επιχείρηση σύλληψης του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να αποκομίσει 400.000 δολάρια μέσω στοιχημάτων στο Polymarket.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σπανιουόλο, Ιταλός υπήκοος που εντάχθηκε στην Alphabet και τη Google το 2014, είχε πρόσβαση σε δεδομένα της εταιρείας που παρακολουθούσαν τις αναζητήσεις των χρηστών όταν στοιχημάτισε ότι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google το 2025 θα ήταν ο τραγουδιστής D4vd.

Τον περασμένο μήνα, ο D4vd –κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ– κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ενός 14άχρονου κοριτσιού. Ο τραγουδιστής έχει δηλώσει αθώος.

Την περίοδο εκείνη, το Polymarket απέδιδε «σχεδόν μηδενική πιθανότητα» στο ενδεχόμενο ο D4vd να βρεθεί στην κορυφή των αναζητήσεων, μπροστά από πρόσωπα όπως ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Κέντρικ Λαμάρ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι ο Σπανιουόλο, ο οποίος πραγματοποιούσε συναλλαγές στο Polymarket με το ψευδώνυμο AlphaRaccoon, προσπάθησε επίσης να καλύψει τα ίχνη των στοιχημάτων του χρησιμοποιώντας υπηρεσία προστασίας απορρήτου για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Ο λογαριασμός του εξαφανίστηκε από την πλατφόρμα αφού χρήστες στο X και στο Discord άρχισαν να εικάζουν ότι πίσω από αυτόν βρισκόταν εργαζόμενος της Google που είχε εκμεταλλευτεί εσωτερική πληροφόρηση πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η βασική δραστηριότητα του Polymarket λειτουργεί υπεράκτια, εκτός της εποπτείας των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει στους πελάτες να εγγράφονται χωρίς έλεγχο ταυτότητας.

«Με δύο συλλήψεις στις δύο υποθέσεις που προέκυψαν από δικές μας ποινικές παραπομπές, το Polymarket έχει αναδειχθεί σε ηγέτη της επιβολής κανόνων στον κλάδο», ανέφερε η εταιρεία.