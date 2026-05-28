Ιωάννινα: Επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων

Σε ισχύ έχει τεθεί το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες σε άλλη κλινική του νοσοκομείου. Αμέσως μετά την έκδοση των πρώτων θετικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων την Τρίτη, διακομίσθηκε άμεσα και εισήχθη στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Το κρούσμα έχει ήδη δηλωθεί επίσημα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος ενεργοποίησε τη διαδικασία της λεπτομερούς ιχνηλάτησης όλων των επαφών του.

Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες

Η κλινική εικόνα του ασθενούς χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς πολύ και δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η ζωή του. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι το περιστατικό δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία πρόκλησης πανικού στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί συνολικά επτά παρόμοια περιστατικά στη χώρα μας, γεγονός που σημαίνει ότι η εμφάνιση τέτοιων σποραδικών κρουσμάτων είναι εντός των αναμενόμενων πλαισίων.

Το συγκεκριμένο νόσημα συνδέεται συχνά με ταξιδιωτική δραστηριότητα, καθώς η Ελλάδα δεν θεωρείται χώρα με ενδημική ή αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί απλώς μια αφορμή για την υπενθύμιση των βασικών κανόνων πρόληψης, προσοχής και ατομικής υγιεινής.