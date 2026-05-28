Δύο αποτυχημένες προσγειώσεις προκάλεσαν χάος σε πτήση – Έκλαιγαν κι έκαναν εμετό οι επιβάτες

Τρομακτικό βίντεο δείχνει επιβάτες αεροπλάνου να ουρλιάζουν από φόβο και να κάνουν εμετό, αφού ο πιλότος ακύρωσε δύο ξεχωριστές προσγειώσεις σε ένα αεροδρόμιο στην κορυφή του βουνού, στην Κολομβία.

Οι ταξιδιώτες φαίνονται να προσεύχονται στις θέσεις τους, καθώς επικίνδυνες καιρικές συνθήκες ταρακουνούσαν το αεροπλάνο κατά την προσέγγιση στην απομακρυσμένη κολομβιανή πόλη Πάστο, σχεδόν 6.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, την Τρίτη (26/05).

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο από το εσωτερικό της καμπίνας δείχνει επιβάτες να κρατιούνται από τις θέσεις τους και να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, ενώ τα μέλη του πληρώματος τους προτρέπουν να «αναπνέουν βαθιά», καθώς το Airbus 320 πραγματοποίησε δύο αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Antonio Nariño εν μέσω χαμηλής ορατότητας, ισχυρών ανέμων και πυκνής ομίχλης.

Μάλιστα, επιβάτες αεροπλάνου φαίνονται να λιποθυμούν, να κλαίνε και να κάνουν εμετό, ενώ, άλλοι υπέφεραν από ναυτία και κρίσεις πανικού, καθώς η πτήση AV9401 της Avianca Airlines δεν… έλεγε να ολοκληρωθεί.

Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, τη Μπογκοτά, καθώς ο κυβερνήτης ακολούθησε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας αντί να διακινδυνεύσει μία επικίνδυνη προσγείωση.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη Μπογκοτά για να περιμένει τη βελτίωση των συνθηκών πριν αναχωρήσει ξανά, φτάνοντας εν τέλει με ασφάλεια στο Πάστο περίπου στις 02:37 μ.μ. τοπική ώρα (09:37 το πρωί ώρα Ελλάδος).