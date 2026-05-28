Συνελήφθη 20χρονος μετά από επεισόδιο με την σύντροφο του - Την απείλησε με μαχαίρι στην παραλία

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον 20χρονο στο σημείο.

Νέο περιστατικό έντασης μεταξύ συντρόφων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/05) στην παραλία της Αγίας Πελαγίας, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια νεαρή γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή για μπάνιο μαζί με την παρέα της, όταν ο σύντροφός της εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο σημείο. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο 20χρονος φέρεται να απείλησε την κοπέλα και τα άτομα που τη συνόδευαν με μαχαίρι, δημιουργώντας πανικό στην παραλία.

Η κοπέλα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού.