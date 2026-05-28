«Αττικόν»: Ενισχυμένα μέτρα για τον νοροϊό - Περιορισμός επισκεπτών και απομόνωση περιστατικών

Snapshot Στο νοσοκομείο «Αττικόν» έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τον νοροϊό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε τον νοροϊό σε εννέα ύποπτα περιστατικά, που αφορούν ασθενείς, συνοδούς και υγειονομικούς με ήπια συμπτώματα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρή επιτήρηση της υγιεινής των χεριών, εντατικοποίηση καθαρισμών με χλωρίνη, χρήση ατομικής προστασίας και απομόνωση ασθενών.

Επιβάλλεται περιορισμός επισκεπτών και συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση των ασθενών και του προσωπικού.

Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και η κατάσταση παρακολουθείται σε 24ωρη βάση.

Ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς του νοροϊού, έχουν ληφθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσηλευτικού ιδρύματος. Από την πρώτη στιγμή των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων.

Οι καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας και Σπύρος Πουρνάρας επιβεβαιώνουν ότι τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας είναι συμβατά με λοίμωξη από νοροϊό. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία του ιού, σε εννέα ύποπτα περιστατικά.

Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και υγειονομικούς, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία.

Ήδη, εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή επιτήρηση της υγιεινής των χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με δάλυμα χλωρίνης)

χρήση κατάλληλων μέσω ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

περιορισμός επισκεπτών.

Τέλος, τονίζεται ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση.

