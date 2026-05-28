Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

Snapshot Σήμερα η Ελλάδα θα έχει υψηλές θερμοσίες έως 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά από το απόγευμα θα εισβάλλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασιακή διαφορά θα προκαλέσει τοπικές καταιγίδες, πιθανόν με χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, κυρίως στη βόρεια, κεντρική ηπειρωτική χώρα και Πελοπόννησο.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το απόγευμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική και Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, με ενίσχυση των ανέμων το βράδυ.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται νέα επιδείνωση καιρού από τα βόρεια Βαλκάνια, που θα επεκταθεί νότια την Τρίτη.

Σήμερα, η Ελλάδα θα βιώσει αυξημένες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, από το απόγευμα αναμένεται η εισβολή ψυχρότερης αέριας μάζας από τα βορειοανατολικά, η οποία θα προκαλέσει έντονες θερμοκρασιακές διαφορές και πιθανά φαινόμενα καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσακάκης επισημαίνει ότι, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στο μεσημέρι, με μέγιστες τιμές που θα φτάσουν τους 32-35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από το απόγευμα θα μεταφερθεί πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά. Η διαφορά θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα και στην Πελοπόννησο.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το απόγευμα, φτάνοντας σε ένταση που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε θέματα πυρκαγιών. Οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κυρίως σε κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, καθιστώντας το 24ωρο αρκετά επικίνδυνο.

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει ήπιος, αλλά από αργά το απόγευμα θα εμφανιστούν σύννεφα με πιθανότητα βροχών ή καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στους 32 βαθμούς και αύριο στους 28-29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι ήπιος το πρωί, με την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών από το μεσημέρι στην ορεινή ζώνη και αργότερα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Αναμένονται βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια του νομού, με τον βαρδάρη να ενισχύεται μέσα στη νύχτα.

Αύριο, Παρασκευή, ο βοριάς στο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 μποφόρ, ιδίως στις Κυκλάδες, ενώ η αστάθεια θα μεταφερθεί στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, με την Πελοπόννησο να δέχεται το απόγευμα βροχές ή καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Το Σάββατο η αστάθεια θα υποχωρήσει, περιοριζόμενη κυρίως σε απογευματινές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι ακόμα πιο περιορισμένα και εντοπισμένα στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αναμένεται νέα διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια με επιδείνωση του καιρού κυρίως το βράδυ στη βόρεια Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, η οποία θα επεκταθεί νότια την Τρίτη.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 28 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι - απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

