Κένυα: Ξέσπασε πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων - Τουλάχιστον 16 νεκρές μαθήτριες

Πολίτες συγκωντρώθηκαν έξω από το οικοτροφείο θηλέων Ουτουμίσι, στο οποίο ξέσπασε φονική πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 μαθήτριες και να τραυματιστούν 74 ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 3.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν μια πυρκαγιά ξέσπασε στον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, όπως μετέδωσε ο τοπικός ραδιοσταθμός Capital FM, τον αρχηγό της τοπικής περιφέρειας, Σάμιουελ Εντάνι.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο άμεσα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και για να απομακρύνουν τις μαθήτριες. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.