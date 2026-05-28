Οι Adriatique έφεραν ένα μουσικό experience χωρίς προηγούμενο στην Αθήνα

Το live των Adriatique στο Θέατρο Πέτρας

Με φόντο το επιβλητικό Θέατρο Πέτρας και καθηλωτικά visuals, οι Adriatique έκλεψαν την παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου, σε ένα κατάμεστο live set ηλεκτρονικής μουσικής που διοργανώθηκε από τη FOR303.

Από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά τη νύχτα, ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα σχεδόν μυσταγωγικό σκηνικό γεμάτο ένταση και χορευτικά techno-house beats που συνεπήραν τον κόσμο.

Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως, οι Adriatique απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα duos της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Εκεί βρισκόταν και η Allwyn, κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο έντονη και διαδραστική μέσα από ένα εντυπωσιακό visual remix booth.

Ο κόσμος, φορώντας τα «φεστιβαλικά» του outfits, είχε την ευκαιρία να βρεθεί για λίγο πίσω από τα decks και να δοκιμάσει την εμπειρία του visual remixing.

Δείτε το βίντεο:

