CNN: Με ή χωρίς συμφωνία το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τον Τραμπ

Το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τη λήξη της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το CNN. Η επαναστατική ιδεολογία της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εμποδίζει οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο και εγκαινιάζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο αντιπαράθεσης, προσωρινής αποκλιμάκωσης και νέας αντιπαράθεσης

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

CNN: Με ή χωρίς συμφωνία το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τον Τραμπ

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν θα παραμείνει πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τη θητεία του Τραμπ λόγω της σταθερής επαναστατικής ιδεολογίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
  • Η επαναστατική ιδεολογία του Ιράν προωθεί την περιφερειακή επιρροή, την εκδίωξη των ΗΠΑ και την υποστήριξη ένοπλων κινημάτων κατά του Ισραήλ.
  • Η πυρηνική συμφωνία του 2015 περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά δεν άλλαξε την επαναστατική ή περιφερειακή συμπεριφορά του.
  • Οι στρατιωτικές και διπλωματικές τακτικές των ΗΠΑ έχουν περιορίσει ιρανικές δυνατότητες, αλλά δεν έχουν αλλάξει την ιδεολογική πορεία του καθεστώτος.
  • Η πρόσφατη επίθεση της Χαμάς και οι εντάσεις στην περιοχή επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τις προκλήσεις που δημιουργεί το Ιράν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Snapshot powered by AI

Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τη λήξη της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει ο Μπρετ ΜακΓκερκ αναλυτής παγκόσμιων υποθέσεων του CNN, ο οποίος υπηρέτησε σε ανώτερες θέσεις εθνικής ασφάλειας υπό τους προέδρους Τζορτζ Μπους του νεότερου, Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

Λίγο αφότου προσγειώθηκε στη Βαγδάτη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2004 θυμάται ο ΜακΓκερκ, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν μια επιστολή από τον Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, βοηθό του Οσάμα μπιν Λάντεν, προς τον Αμπού Μουσάμπ αλ-Ζαρκάουι, ηγέτη της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Η επιστολή αναφερόταν στη χρήση βίας για την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού χαλιφάτου - πρώτα εντός του Ιράκ και τελικά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Η μεγαλύτερη μάχη του Ισλάμ σε αυτή την εποχή διεξάγεται τώρα», έγραψε ο Ζαουάχρι.

Iran War

Ένας άνδρας κυματίζει μια σημαία του Ιράν, κάτω από μια πινακίδα που απεικονίζει τα Στενά του Ορμούζ και τα ραμμένα χείλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

AP

Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν την επιστολή, αλλά λίγοι έλαβαν σοβαρά υπόψη την ιδέα ότι η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να αποσπάσει και να κυβερνήσει εδάφη σε όλη την καρδιά του αραβικού κόσμου. Δέκα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στη Βαγδάτη καθώς ο διάδοχος του Ζαρκάουι, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, κατακτούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ και κήρυσσε ένα χαλιφάτο, με εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν υπό την κυριαρχία του.

Η Δύση πέρασε την επόμενη δεκαετία αποσυναρμολογώντας το. Το μάθημα έμεινε: Όταν οι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά μακροπρόθεσμους ιδεολογικούς στόχους και επιδεικνύουν επανειλημμένα την προθυμία τους να χρησιμοποιήσουν βία για την επίτευξή τους, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό το μάθημα ισχύει και για το Ιράν.

Διαφορετικοί πρόεδροι, ίδια πρόκληση

Επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, Αμερικανοί πρόεδροι και των δύο κομμάτων έχουν προσεγγίσει το Ιράν με διαφορετικούς συνδυασμούς διπλωματίας, κυρώσεων, αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος. Ωστόσο, η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει επειδή ο κεντρικός παράγοντας της συμπεριφοράς του Ιράν είναι αξιοσημείωτα σταθερός: η επαναστατική ιδεολογία της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συζήτηση στην Ουάσινγκτον συχνά επικεντρώνεται στις τακτικές. Οι Δημοκρατικοί τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στη διπλωματία και να αναφέρουν την πυρηνική συμφωνία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη το 2015 ως τον καλύτερο διαθέσιμο μηχανισμό για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν και την αποφυγή του πολέμου. Οι Ρεπουμπλικάνοι συχνά τάσσονται υπέρ των εκστρατειών «μέγιστης πίεσης» και της στρατιωτικής αποτροπής, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν εκμεταλλεύεται τις διπλωματικές συμφωνίες ενώ συνεχίζει την περιφερειακή επιθετικότητα.

Και τα δύο επιχειρήματα περιέχουν στοιχεία αλήθειας. Κανένα από τα δύο δεν εξηγεί πλήρως τη συνέχεια του προβλήματος. Η κατευθυντήρια γραμμή δεν είναι οι αλλαγές πολιτικής στην Ουάσινγκτον, αλλά μάλλον η διαρκής φύση του ιρανικού καθεστώτος και οι στόχοι που είναι ενσωματωμένοι στην Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979. Τίποτα από όσα φέρεται να συζητά τώρα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν -μια συμφωνία συναλλαγής για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ίσως την επιβολή νέων πυρηνικών ορίων- δεν θα άλλαζε μια σταθερή πορεία 47 ετών.

Η ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Το σύνταγμα του Ιράν αναθέτει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ή IRGC, όχι απλώς έναν αμυντικό στρατιωτικό ρόλο, αλλά αυτό που αποκαλεί «ιδεολογική αποστολή τζιχάντ στο δρόμο του Θεού». Επί δεκαετίες, η επαναστατική ηγεσία του Ιράν έχει ερμηνεύσει αυτήν την αποστολή ως επέκταση της ιρανικής επιρροής σε όλη τη Μέση Ανατολή, εκδίωξη των ΗΠΑ από την περιοχή και υποστήριξη ένοπλων κινημάτων που έχουν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ.

Αυτοί οι στόχοι έχουν ξεπεράσει τους Αμερικανούς και Ιρανούς προέδρους, τις οικονομικές κρίσεις, τις εκστρατείες κυρώσεων και τα διπλωματικά ανοίγματα. Εξηγούν το μοτίβο των επιθέσεων, της ομηρίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου δι' αντιπροσώπων που έχει καθορίσει τη σχέση του Ιράν με τις ΗΠΑ από την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Εξηγούν επίσης τις συνεχείς επενδύσεις του Ιράν σε μαχητικές οργανώσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, των ιρακινών πολιτοφυλακών και των Χούθι.

Ιράν Τεχεράνη

Το IRGC σχεδιάστηκε για να διαφυλάσσει την επανάσταση στο εσωτερικό και να την προωθεί στο εξωτερικό. Ο στρατιωτικός του βραχίονας, η Δύναμη Quds, πέρασε δεκαετίες χτίζοντας δίκτυα ένοπλων εταίρων ικανών να προβάλλουν την ιρανική επιρροή πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν. Ενίοτε οι Αμερικανοί πολιτικοί ήλπισαν ότι ο επαναστατικός ζήλος του Ιράν θα μπορούσε να μετριαστεί με αντάλλαγμα οικονομικές ευκαιρίες και επανένταξη στο διεθνές σύστημα. Αυτή η ελπίδα ήταν μέρος της στρατηγικής λογικής πίσω από την πυρηνική συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα.

Η συμφωνία JCPOA έθεσε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για μια περίοδο και υπό αυτή την έννοια ήταν ένα επίτευγμα. Αλλά δεν άλλαξε την περιφερειακή συμπεριφορά ή τους επαναστατικούς στόχους του Ιράν. Από ορισμένες απόψεις, η Τεχεράνη - γεμάτη με νέους οικονομικούς πόρους - φάνηκε ολοένα και πιο σίγουρη στη συνέχεια.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η στάση του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα χαλάρωνε. Προέβλεψε δημόσια ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε μέσα σε 25 χρόνια και ορκίστηκε συνεχή αντίσταση σε όλη την περιοχή. Όπως και στην περίπτωση του Ζαουάχρι, οι δηλώσεις του δεν ήταν ρητορικό θέατρο. Συμφωνούσε με την πορεία που ακολουθούσε το Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Το ορόσημο της 7ης Οκτωβρίου

Η 7η Οκτωβρίου 2023 αντιπροσώπευε την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτής της πορείας. Η Χαμάς -οπλισμένη, χρηματοδοτούμενη και υποστηριζόμενη από το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια- εξαπέλυσε την πιο αιματηρή επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και κρατώντας περισσότερους από 250 ομήρους. Οι περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο καταδίκασαν τις θηριωδίες. Η ηγεσία του Ιράν, αντίθετα, πανηγύριασε για αυτό που περιέγραψε ως αντίσταση κατά του Ισραήλ.

hamenei.jpg

Μέσα σε λίγες μέρες, ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη την περιοχή εντάχθηκαν στη σύγκρουση. Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ. Οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Οι Χούθι στην Υεμένη άρχισαν να στοχεύουν εμπορικά πλοία και αμερικανικά ναυτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όλα αυτά αντανακλούσαν δεκαετίες ιρανικών επενδύσεων σε ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό: την άσκηση πίεσης κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ μέσω πολλαπλών μετώπων, διατηρώντας παράλληλα ποικίλους βαθμούς άρνησης. Το Ιράν τελικά εξαπέλυσε δύο πρωτοφανείς άμεσες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ από το ίδιο το ιρανικό έδαφος — προτού το Ισραήλ επιτεθεί άμεσα στο Ιράν.

Η προσέγγιση του Τραμπ φτάνει στα όριά της

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που στόχευσε άμεσα την ανώτερη ιρανική στρατιωτική ηγεσία και αργότερα ενέκρινε στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του ίδιου του ιρανικού εδάφους. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες παρήγαγαν απτά τακτικά αποτελέσματα. Η δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020, διέκοψε τις περιφερειακές επιχειρήσεις του Ιράν. Οι επακόλουθες επιθέσεις κατά των ιρανικών στρατιωτικών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων υποβάθμισαν σημαντικά τμήματα των πυραυλικών, μη επανδρωμένων και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν.

Αλλά η τακτική στρατιωτική επιτυχία από μόνη της δεν παράγει στρατηγικά αποτελέσματα. Πράγματι, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών έχουν υπογραμμίσει τα όρια της στρατιωτικής ισχύος όταν αντιμετωπίζει ένα βαθιά εδραιωμένο επαναστατικό σύστημα. Αν και πληγωμένο, το σύστημα του Ιράν φαίνεται να έχει εδραιωθεί με ηγετικούς ρόλους για σκληροτράχηλους ιδεολόγους όπως ο Aχμάντ Βαχέντι, ο νέος ηγέτης του IRGC - ο οποίος ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Οι αμερικανικές τακτικές - στρατιωτικές, διπλωματικές, οικονομικές - μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην υποβάθμιση των ιρανικών δυνατοτήτων, αλλά έχουν αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικές στην αλλαγή της ιδεολογικής πορείας του ίδιου του ιρανικού καθεστώτος.

Δεν υπάρχει ορατό τέλος στο αδιέξοδο

Ακόμα και με φήμες για συμφωνία προ των πυλών, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επανέλαβε τους στόχους του εκλιπόντος πατέρα του, να εκδιώξει δηλαδή την Αμερική από τη Μέση Ανατολή και να εξαλείψει το κράτος του Ισραήλ. «Από εδώ και στο εξής», έγραψε αυτή την εβδομάδα, «Θάνατος στην Αμερική και θάνατος στο Ισραήλ θα είναι τα κοινά συνθήματα της ισλαμικής Ούμμα».

Για να είμαστε ειλικρινείς, επιβεβαίωσε τον όρκο του εκλιπόντος πατέρα του να δει το Ισραήλ να εξαφανίζεται μέχρι το έτος 2040 -μία απειλή που το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει στα σοβαρά. Το Ισραήλ, με τη σειρά του, μπορεί να έχει νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές αργότερα φέτος, αλλά το πιο προληπτικό δόγμα ασφαλείας του μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι απίθανο να αλλάξει. Θα ενεργήσει έναντι απειλών καθώς προκύπτουν, είτε κοντά στα σύνορά του είτε εντός του ίδιου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Iran War

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν επίσης για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τα συμφέροντά τους. Αυτή την εβδομάδα, ακόμη και καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διαπραγματεύονταν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το IRGC εντοπίστηκε να τοποθετεί νέες νάρκες στα Στενά- οδηγώντας σε στρατιωτική ανταλλαγή.

Αυτή η πραγματικότητα, η καθοριστική ιδεολογία του Ιράν, η τάση του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια στις υποτιθέμενες απειλές και η προστασία των δικών του συμφερόντων από την Αμερική, θα δημιουργεί συνεχείς προκλήσεις για τον Τραμπ και τον διάδοχό του. Μέχρι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στο Ιράν, θα πρέπει να περιμένουμε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αντιπαράθεσης, προσωρινής αποκλιμάκωσης και ανανεωμένης αντιπαράθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ