CNN: Με ή χωρίς συμφωνία το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τον Τραμπ

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Snapshot Το Ιράν θα παραμείνει πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τη θητεία του Τραμπ λόγω της σταθερής επαναστατικής ιδεολογίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επαναστατική ιδεολογία του Ιράν προωθεί την περιφερειακή επιρροή, την εκδίωξη των ΗΠΑ και την υποστήριξη ένοπλων κινημάτων κατά του Ισραήλ.

Η πυρηνική συμφωνία του 2015 περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά δεν άλλαξε την επαναστατική ή περιφερειακή συμπεριφορά του.

Οι στρατιωτικές και διπλωματικές τακτικές των ΗΠΑ έχουν περιορίσει ιρανικές δυνατότητες, αλλά δεν έχουν αλλάξει την ιδεολογική πορεία του καθεστώτος.

Η πρόσφατη επίθεση της Χαμάς και οι εντάσεις στην περιοχή επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τις προκλήσεις που δημιουργεί το Ιράν για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν θα αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ και μετά τη λήξη της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει ο Μπρετ ΜακΓκερκ αναλυτής παγκόσμιων υποθέσεων του CNN, ο οποίος υπηρέτησε σε ανώτερες θέσεις εθνικής ασφάλειας υπό τους προέδρους Τζορτζ Μπους του νεότερου, Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

Λίγο αφότου προσγειώθηκε στη Βαγδάτη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2004 θυμάται ο ΜακΓκερκ, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν μια επιστολή από τον Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, βοηθό του Οσάμα μπιν Λάντεν, προς τον Αμπού Μουσάμπ αλ-Ζαρκάουι, ηγέτη της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Η επιστολή αναφερόταν στη χρήση βίας για την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού χαλιφάτου - πρώτα εντός του Ιράκ και τελικά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Η μεγαλύτερη μάχη του Ισλάμ σε αυτή την εποχή διεξάγεται τώρα», έγραψε ο Ζαουάχρι.

Ένας άνδρας κυματίζει μια σημαία του Ιράν, κάτω από μια πινακίδα που απεικονίζει τα Στενά του Ορμούζ και τα ραμμένα χείλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ AP

Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν την επιστολή, αλλά λίγοι έλαβαν σοβαρά υπόψη την ιδέα ότι η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να αποσπάσει και να κυβερνήσει εδάφη σε όλη την καρδιά του αραβικού κόσμου. Δέκα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στη Βαγδάτη καθώς ο διάδοχος του Ζαρκάουι, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, κατακτούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ και κήρυσσε ένα χαλιφάτο, με εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν υπό την κυριαρχία του.

Η Δύση πέρασε την επόμενη δεκαετία αποσυναρμολογώντας το. Το μάθημα έμεινε: Όταν οι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά μακροπρόθεσμους ιδεολογικούς στόχους και επιδεικνύουν επανειλημμένα την προθυμία τους να χρησιμοποιήσουν βία για την επίτευξή τους, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό το μάθημα ισχύει και για το Ιράν.

Διαφορετικοί πρόεδροι, ίδια πρόκληση

Επί σχεδόν πέντε δεκαετίες, Αμερικανοί πρόεδροι και των δύο κομμάτων έχουν προσεγγίσει το Ιράν με διαφορετικούς συνδυασμούς διπλωματίας, κυρώσεων, αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος. Ωστόσο, η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει επειδή ο κεντρικός παράγοντας της συμπεριφοράς του Ιράν είναι αξιοσημείωτα σταθερός: η επαναστατική ιδεολογία της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συζήτηση στην Ουάσινγκτον συχνά επικεντρώνεται στις τακτικές. Οι Δημοκρατικοί τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στη διπλωματία και να αναφέρουν την πυρηνική συμφωνία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη το 2015 ως τον καλύτερο διαθέσιμο μηχανισμό για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν και την αποφυγή του πολέμου. Οι Ρεπουμπλικάνοι συχνά τάσσονται υπέρ των εκστρατειών «μέγιστης πίεσης» και της στρατιωτικής αποτροπής, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν εκμεταλλεύεται τις διπλωματικές συμφωνίες ενώ συνεχίζει την περιφερειακή επιθετικότητα.

Και τα δύο επιχειρήματα περιέχουν στοιχεία αλήθειας. Κανένα από τα δύο δεν εξηγεί πλήρως τη συνέχεια του προβλήματος. Η κατευθυντήρια γραμμή δεν είναι οι αλλαγές πολιτικής στην Ουάσινγκτον, αλλά μάλλον η διαρκής φύση του ιρανικού καθεστώτος και οι στόχοι που είναι ενσωματωμένοι στην Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979. Τίποτα από όσα φέρεται να συζητά τώρα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν -μια συμφωνία συναλλαγής για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ίσως την επιβολή νέων πυρηνικών ορίων- δεν θα άλλαζε μια σταθερή πορεία 47 ετών.

Η ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Το σύνταγμα του Ιράν αναθέτει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ή IRGC, όχι απλώς έναν αμυντικό στρατιωτικό ρόλο, αλλά αυτό που αποκαλεί «ιδεολογική αποστολή τζιχάντ στο δρόμο του Θεού». Επί δεκαετίες, η επαναστατική ηγεσία του Ιράν έχει ερμηνεύσει αυτήν την αποστολή ως επέκταση της ιρανικής επιρροής σε όλη τη Μέση Ανατολή, εκδίωξη των ΗΠΑ από την περιοχή και υποστήριξη ένοπλων κινημάτων που έχουν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ.

Αυτοί οι στόχοι έχουν ξεπεράσει τους Αμερικανούς και Ιρανούς προέδρους, τις οικονομικές κρίσεις, τις εκστρατείες κυρώσεων και τα διπλωματικά ανοίγματα. Εξηγούν το μοτίβο των επιθέσεων, της ομηρίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου δι' αντιπροσώπων που έχει καθορίσει τη σχέση του Ιράν με τις ΗΠΑ από την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Εξηγούν επίσης τις συνεχείς επενδύσεις του Ιράν σε μαχητικές οργανώσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, των ιρακινών πολιτοφυλακών και των Χούθι.

Το IRGC σχεδιάστηκε για να διαφυλάσσει την επανάσταση στο εσωτερικό και να την προωθεί στο εξωτερικό. Ο στρατιωτικός του βραχίονας, η Δύναμη Quds, πέρασε δεκαετίες χτίζοντας δίκτυα ένοπλων εταίρων ικανών να προβάλλουν την ιρανική επιρροή πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του Ιράν. Ενίοτε οι Αμερικανοί πολιτικοί ήλπισαν ότι ο επαναστατικός ζήλος του Ιράν θα μπορούσε να μετριαστεί με αντάλλαγμα οικονομικές ευκαιρίες και επανένταξη στο διεθνές σύστημα. Αυτή η ελπίδα ήταν μέρος της στρατηγικής λογικής πίσω από την πυρηνική συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα.

Η συμφωνία JCPOA έθεσε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για μια περίοδο και υπό αυτή την έννοια ήταν ένα επίτευγμα. Αλλά δεν άλλαξε την περιφερειακή συμπεριφορά ή τους επαναστατικούς στόχους του Ιράν. Από ορισμένες απόψεις, η Τεχεράνη - γεμάτη με νέους οικονομικούς πόρους - φάνηκε ολοένα και πιο σίγουρη στη συνέχεια.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η στάση του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα χαλάρωνε. Προέβλεψε δημόσια ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε μέσα σε 25 χρόνια και ορκίστηκε συνεχή αντίσταση σε όλη την περιοχή. Όπως και στην περίπτωση του Ζαουάχρι, οι δηλώσεις του δεν ήταν ρητορικό θέατρο. Συμφωνούσε με την πορεία που ακολουθούσε το Ιράν εδώ και δεκαετίες.

Το ορόσημο της 7ης Οκτωβρίου

Η 7η Οκτωβρίου 2023 αντιπροσώπευε την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτής της πορείας. Η Χαμάς -οπλισμένη, χρηματοδοτούμενη και υποστηριζόμενη από το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια- εξαπέλυσε την πιο αιματηρή επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και κρατώντας περισσότερους από 250 ομήρους. Οι περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο καταδίκασαν τις θηριωδίες. Η ηγεσία του Ιράν, αντίθετα, πανηγύριασε για αυτό που περιέγραψε ως αντίσταση κατά του Ισραήλ.

Μέσα σε λίγες μέρες, ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη την περιοχή εντάχθηκαν στη σύγκρουση. Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ. Οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Οι Χούθι στην Υεμένη άρχισαν να στοχεύουν εμπορικά πλοία και αμερικανικά ναυτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όλα αυτά αντανακλούσαν δεκαετίες ιρανικών επενδύσεων σε ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό: την άσκηση πίεσης κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ μέσω πολλαπλών μετώπων, διατηρώντας παράλληλα ποικίλους βαθμούς άρνησης. Το Ιράν τελικά εξαπέλυσε δύο πρωτοφανείς άμεσες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ από το ίδιο το ιρανικό έδαφος — προτού το Ισραήλ επιτεθεί άμεσα στο Ιράν.

Η προσέγγιση του Τραμπ φτάνει στα όριά της

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που στόχευσε άμεσα την ανώτερη ιρανική στρατιωτική ηγεσία και αργότερα ενέκρινε στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του ίδιου του ιρανικού εδάφους. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες παρήγαγαν απτά τακτικά αποτελέσματα. Η δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020, διέκοψε τις περιφερειακές επιχειρήσεις του Ιράν. Οι επακόλουθες επιθέσεις κατά των ιρανικών στρατιωτικών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων υποβάθμισαν σημαντικά τμήματα των πυραυλικών, μη επανδρωμένων και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν.

Αλλά η τακτική στρατιωτική επιτυχία από μόνη της δεν παράγει στρατηγικά αποτελέσματα. Πράγματι, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών έχουν υπογραμμίσει τα όρια της στρατιωτικής ισχύος όταν αντιμετωπίζει ένα βαθιά εδραιωμένο επαναστατικό σύστημα. Αν και πληγωμένο, το σύστημα του Ιράν φαίνεται να έχει εδραιωθεί με ηγετικούς ρόλους για σκληροτράχηλους ιδεολόγους όπως ο Aχμάντ Βαχέντι, ο νέος ηγέτης του IRGC - ο οποίος ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Οι αμερικανικές τακτικές - στρατιωτικές, διπλωματικές, οικονομικές - μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην υποβάθμιση των ιρανικών δυνατοτήτων, αλλά έχουν αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικές στην αλλαγή της ιδεολογικής πορείας του ίδιου του ιρανικού καθεστώτος.

Δεν υπάρχει ορατό τέλος στο αδιέξοδο

Ακόμα και με φήμες για συμφωνία προ των πυλών, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επανέλαβε τους στόχους του εκλιπόντος πατέρα του, να εκδιώξει δηλαδή την Αμερική από τη Μέση Ανατολή και να εξαλείψει το κράτος του Ισραήλ. «Από εδώ και στο εξής», έγραψε αυτή την εβδομάδα, «Θάνατος στην Αμερική και θάνατος στο Ισραήλ θα είναι τα κοινά συνθήματα της ισλαμικής Ούμμα».

Για να είμαστε ειλικρινείς, επιβεβαίωσε τον όρκο του εκλιπόντος πατέρα του να δει το Ισραήλ να εξαφανίζεται μέχρι το έτος 2040 -μία απειλή που το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει στα σοβαρά. Το Ισραήλ, με τη σειρά του, μπορεί να έχει νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές αργότερα φέτος, αλλά το πιο προληπτικό δόγμα ασφαλείας του μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι απίθανο να αλλάξει. Θα ενεργήσει έναντι απειλών καθώς προκύπτουν, είτε κοντά στα σύνορά του είτε εντός του ίδιου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν επίσης για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τα συμφέροντά τους. Αυτή την εβδομάδα, ακόμη και καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διαπραγματεύονταν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το IRGC εντοπίστηκε να τοποθετεί νέες νάρκες στα Στενά- οδηγώντας σε στρατιωτική ανταλλαγή.

Αυτή η πραγματικότητα, η καθοριστική ιδεολογία του Ιράν, η τάση του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια στις υποτιθέμενες απειλές και η προστασία των δικών του συμφερόντων από την Αμερική, θα δημιουργεί συνεχείς προκλήσεις για τον Τραμπ και τον διάδοχό του. Μέχρι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στο Ιράν, θα πρέπει να περιμένουμε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αντιπαράθεσης, προσωρινής αποκλιμάκωσης και ανανεωμένης αντιπαράθεσης.

Διαβάστε επίσης