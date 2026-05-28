Tasnim: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ – Επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ιρανικές και αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ, το οποίο – κατά ιρανική στρατιωτική πηγή – επιχείρησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ έχοντας απενεργοποιήσει το σύστημα ραντάρ του.

Το Tasnim αναφέρει ότι οι ΗΠΑ απάντησαν με πυρά προς «καμένη περιοχή» γύρω από τη Μπαντάρ Αμπάς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.