Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο Dow Jones

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (27/5) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 182,60 μονάδων (+0,36%), στις 50.644,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 18,55 μονάδων (+0,07%), στις 26.674,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 1,24 μονάδων (+0,02%), στις 7.520,36 μονάδες.