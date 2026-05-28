Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο Dow Jones
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (27/5) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 182,60 μονάδων (+0,36%), στις 50.644,28 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 18,55 μονάδων (+0,07%), στις 26.674,73 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 1,24 μονάδων (+0,02%), στις 7.520,36 μονάδες.
