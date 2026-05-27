Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

Τα χαρτονομίσματα των 0 ευρώ έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα συλλεκτικά αντικείμενα των τελευταίων ετών. Δημιουργήθηκαν το 2015 έπειτα από ιδέα του Γάλλου επιχειρηματία και λάτρη των νομισμάτων Ρισάρ Φαγίγ και στόχο έχουν να τιμήσουν ιστορικές προσωπικότητες, σημαντικές επετείους και εμβληματικά μνημεία. Αν και μοιάζουν απόλυτα με κανονικά ευρώ και έχουν εγκριθεί ως μορφή αναμνηστικού νομίσματος από την ΕΚΤ, δεν διαθέτουν καμία νομική αξία ως μέσο πληρωμής.

Από τον Δάντη Αλιγκέρι μέχρι τον Ντιέγκο Μαραντόνα, οι συλλέκτες αναζητούν συνεχώς τις πιο σπάνιες και πρωτότυπες εκδόσεις, είτε σε φυσικές αγορές είτε σε διαδικτυακές δημοπρασίες.

Η ιστορία ξεκινά το 2015, όταν ο Γάλλος επιχειρηματίας Ρισάρ Φαγίγ, με μεγάλο ενδιαφέρον για τα νομίσματα, δημιούργησε τα «0 Euro Souvenir». Η παραγωγή τους έγινε μέσω συνεργασίας με τη γαλλική εταιρεία Oberthur Fiduciaire, η οποία είναι επίσημα εξουσιοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώνει αυθεντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Ο σκοπός των χαρτονομισμάτων δεν είναι να αμφισβητήσουν το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, αλλά να λειτουργήσουν ως συλλεκτικά αναμνηστικά. Κάθε έκδοση είναι αφιερωμένη σε μια πόλη, ένα ιστορικό γεγονός ή μια διάσημη προσωπικότητα και συχνά απεικονίζει μνημεία ή γνωστά πρόσωπα της ιστορίας και του πολιτισμού.

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ θυμίζει σε όλα του το παλιό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό χαρτί και διαθέτει υδατογραφήματα, ολογράμματα και ειδικά μελάνια που φαίνονται υπό υπεριώδη ακτινοβολία.

Παρότι μπορεί θεωρητικά να αλλάξει χέρια, δεν θεωρείται νόμιμο μέσο πληρωμής. Η αξία του περιορίζεται αποκλειστικά στον συλλεκτικό κόσμο και στην αγορά αναμνηστικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σπάνιες εκδόσεις περιορισμένης κυκλοφορίας έχουν φτάσει να πωλούνται σε δημοπρασίες για δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ευρώ.

Τα χαρτονομίσματα των 0 ευρώ δεν ανήκουν στις επίσημες σειρές τραπεζογραμματίων της Ευρωζώνης, δηλαδή στα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωσύστημα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Πού μπορεί να τα βρει κανείς

Τα συγκεκριμένα αναμνηστικά πωλούνται κυρίως σε μουσεία, τουριστικά αξιοθέατα, μνημεία και πολιτιστικούς χώρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μέσω διαδικτύου. Η βασική τιμή αγοράς κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 3 ευρώ, ενώ οι ειδικές ή περιορισμένες εκδόσεις κοστίζουν περισσότερο. Υπάρχουν ακόμη και υπηρεσίες προσωποποίησης με φωτογραφία του αγοραστή.

Γιατί έχουν γίνει τόσο δημοφιλή

Η επιτυχία τους οφείλεται στον συνδυασμό υψηλής ποιότητας κατασκευής και τεράστιας θεματολογικής ποικιλίας. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εκδόσεις αφιερωμένες στον Πύργο του Άιφελ, το Κολοσσαίο, τον Φρέντι Μέρκιουρι, τον Τζον Φ. Κένεντι, τον Τιτανικό και κλασικές κινηματογραφικές ταινίες.

Όπως συμβαίνει και στηn παραδοσιακή νομισματική, όσο μικρότερη είναι η κυκλοφορία και όσο μεγαλύτερη η ζήτηση για ένα θέμα τόσο περισσότερο αυξάνεται η αξία του στη δευτερογενή αγορά.

