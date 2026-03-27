Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα χαρτονομίσματα τους επόμενους μήνες

Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά ένα νομοσχέδιο για φορολογικές ελαφρύνσεις και περικοπές δαπανών, που φέρει την υπογραφή του

Τα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από αυτό το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που ένας εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει χαρτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, την Πέμπτη.

Τα καινούργια χαρτονομίσματα δεν θα φέρουν την υπογραφή του Αμερικανού θησαυροφύλακα, ο οποίος εργάζεται για τον υπουργό Οικονομικών και εποπτεύει το Γραφείο Χαρακτικής και Εκτύπωσης, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και άλλες λειτουργίες του υπουργείου Οικονομικών, για πρώτη φορά σε 165 χρόνια.

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα χαρτονομίσματα τους επόμενους μήνες. Τα νέα χαρτονομίσματα ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

13:23LIFESTYLE

Όταν ο Τσακ Νόρις αψήφησε δις τον θάνατο: Υπέστη δύο απανωτές καρδιακές προσβολές «που θα σκότωναν τους περισσότερους με τα μισά του χρόνια»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Η κόρη μου είναι κάτω από τα ερείπια» - Αυξάνεται ο αριθμός των αμάχων από τις επιθέσεις

13:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό

13:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός στα €920: Τα 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Για παν ενδεχόμενο»: Το απροσδόκητο δώρο του Λουκασένκο στον Κιμ Γιονγκ Ουν

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τα αμερικανικά αποθέματα Tomahawk υπό πίεση – Εκτοξεύτηκαν πάνω από 850 πύραυλοι σε έναν μήνα

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

12:44ME TO N & ME TO Σ

Τι να κάνεις τα 0,90 λεπτά τη μέρα που παίρνεις επιπλέον;

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Έως €500 για κάθε μητέρα μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Λήγει σήμερα η προθεσμία

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το πετρέλαιο αγγίζει τα 110 δολάρια το βαρέλι - Το «παραθυράκι» Τραμπ στην Τεχεράνη δεν καθησύχασε τις αγορές

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς - Ποιος είναι ο στόχος

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τήνος: Συνελήφθη 37χρονος ιερόσυλος - Είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό

12:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν: Λιγότερα χτυπήματα, μεγαλύτερη επιτυχία, μικρότερη απειλή

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στο Ιράν την τσέπη μας - Ακριβαίνουν τρόφιμα, smartpone και... μαγνητικές τομογραφίες

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πέθαινε το βρέφος αν δεν καταγγελλόταν το συμβάν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Πύργου - Φέρει σημάδια από δαγκώματα, καψίματα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν: Λιγότερα χτυπήματα, μεγαλύτερη επιτυχία, μικρότερη απειλή

11:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι βρήκαν μια πύλη προς την πέμπτη διάσταση

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Τo βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο πατέρας της για να σταματήσει την ευθανασία

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στο Ιράν την τσέπη μας - Ακριβαίνουν τρόφιμα, smartpone και... μαγνητικές τομογραφίες

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

