Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά ένα νομοσχέδιο για φορολογικές ελαφρύνσεις και περικοπές δαπανών, που φέρει την υπογραφή του

Τα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από αυτό το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που ένας εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει χαρτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, την Πέμπτη.

Τα καινούργια χαρτονομίσματα δεν θα φέρουν την υπογραφή του Αμερικανού θησαυροφύλακα, ο οποίος εργάζεται για τον υπουργό Οικονομικών και εποπτεύει το Γραφείο Χαρακτικής και Εκτύπωσης, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και άλλες λειτουργίες του υπουργείου Οικονομικών, για πρώτη φορά σε 165 χρόνια.

US paper currency will bear President Trump's signature starting this summer, the first time a sitting president has signed American money, the Treasury Department said https://t.co/lZzSjFM2xd pic.twitter.com/kTrFRQ71qx — Reuters (@Reuters) March 27, 2026

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα χαρτονομίσματα τους επόμενους μήνες. Τα νέα χαρτονομίσματα ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να κυκλοφορήσουν στην αγορά.