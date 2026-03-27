Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι
Τα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από αυτό το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που ένας εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει χαρτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, την Πέμπτη.
Τα καινούργια χαρτονομίσματα δεν θα φέρουν την υπογραφή του Αμερικανού θησαυροφύλακα, ο οποίος εργάζεται για τον υπουργό Οικονομικών και εποπτεύει το Γραφείο Χαρακτικής και Εκτύπωσης, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και άλλες λειτουργίες του υπουργείου Οικονομικών, για πρώτη φορά σε 165 χρόνια.
Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα χαρτονομίσματα τους επόμενους μήνες. Τα νέα χαρτονομίσματα ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να κυκλοφορήσουν στην αγορά.