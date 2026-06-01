Ζάκυνθος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την Πυροσβεστική

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βολιμών, λίγο πριν από τον Άγιο Δημήτριο, στη Ζάκυνθο.

​Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 3 οχήματα και 6 άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.