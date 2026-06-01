Ζάκυνθος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την Πυροσβεστική
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε τον οδηγό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βολιμών, λίγο πριν από τον Άγιο Δημήτριο, στη Ζάκυνθο.
Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 3 οχήματα και 6 άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.
