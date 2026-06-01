Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του

Ο πρώην ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (1/6) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 23 Μαΐου.

Σύμφωνα το Epiruspost.gr, μετά τον θάνατό του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να καταγραφούν με επίσημο τρόπο τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, την Τρίτη (2/6), ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν τον θάνατό του με τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Στο περιστατικό ενεπλάκη και Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές υπηρεσίες αναζητούν επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες που ενδέχεται να συμβάλουν στη συμπλήρωση της εικόνας γύρω από τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας, όπου θα παραμείνουν στη διάθεση των πραγματογνωμόνων για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

