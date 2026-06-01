Ισπανία: Αστυνομικός σπρώχνει καθηγήτρια σε διαδήλωση – Πειθαρχική έρευνα σε εξέλιξη

Οργή στην ισπανική κοινωνία προκαλεί βίντεο από τη Βαλένθια, το οποίο μέσα σε μερικές ώρες έκανε τον «γύρο» του κόσμου και «πυροδότησε» σφοδρές αντιδράσεις. Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικός σπρώχνει βίαια από πίσω 68άχρονη συνταξιούχο εκπαιδευτικό, η οποία συμμετείχε σε κινητοποίηση δασκάλων και καθηγητών, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η καθηγήτρια κατέθεσε μήνυση – Πειθαρχική έρευνα εις βάρος του αστυνομικού

Η Ισπανική Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου εις βάρος του αστυνομικού που εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ, η 68άχρονη εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31/05) στη Βαλένθια, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης εκπαιδευτικών που διαμαρτύρονταν έξω από το κτήριο όπου διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ της περιφερειακής κυβέρνησης και των συνδικάτων για τη συνεχιζόμενη απεργία στον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα περπατούσε μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικός των δυνάμεων καταστολής την έσπρωξε αιφνιδιαστικά και με δύναμη από πίσω, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση ή κάποια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της.

Η εκπαιδευτικός έπεσε με το πρόσωπο στο έδαφος, υπέστη κάταγμα στο ρινικό διάφραγμα και τραυματισμό στο πηγούνι, για τον οποίο χρειάστηκαν ράμματα. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κέντρο υγείας, προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η κυβερνητική εκπρόσωπος στην περιοχή της Βαλένθια, Πιλάρ Μπερναμπέ, χαρακτήρισε τις εικόνες ως «απαράδεκτες» και δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Από την πλευρά του, το συνδικάτο Unión Federal de Policía υπερασπίστηκε τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ενέργεια με στόχο την απομάκρυνση διαδηλωτών από τον δρόμο.

Καταδίκες εκφράστηκαν από πολιτικά κόμματα, πανεπιστήμια, οργανώσεις γονέων και εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για δυσανάλογη και αδικαιολόγητη χρήση βίας εις βάρος μίας ειρηνικής διαδηλώτριας.