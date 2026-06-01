Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό
Εφαρμόστηκαν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου για λόγους ασφαλείας
Snapshot
- Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους με άμεση κινητοποίηση 19 πυροσβεστών και 5 οχημάτων.
- Διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του Προαστιακού εξαιτίας των πυκνών καπνών στην περιοχή.
- Έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα στο 61,2ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
- Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία και προστατεύει τους οδηγούς στην περιοχή της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Εξαιτίας των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή και για λόγους ασφάλειας των επιβατών, διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του Προαστιακού σιδηροδρόμου. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου.
Η Τροχαία προχώρησε σε άμεσες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προστασία των οδηγών που κινούνται στην περιοχή. Συγκεκριμένα, λόγω της εξέλιξης του μετώπου, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, στο 61,2ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.