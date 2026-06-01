Μουντιάλ 2026 - Δ' Όμιλος: Τα ρόστερ των ΗΠΑ, Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας

Δ’ Όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει παραδοσιακές δυνάμεις, ανερχόμενες ομάδες και μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις των προκριματικών. Οι ΗΠΑ, ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχουν τον πρώτο λόγο για την κορυφή, όμως Παραγουάη, Τουρκία και Αυστραλία δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρόκριση στα νοκ άουτ.

ΗΠΑ: Με στόχο μία μεγάλη πορεία εντός έδρας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στο Μουντιάλ 2026 με αυξημένες απαιτήσεις, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας και μία γενιά ποδοσφαιριστών που συνδυάζει ποιότητα, ταχύτητα και εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι Αμερικανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που έχει αποκτήσει το ποδόσφαιρο στη χώρα τα τελευταία χρόνια και να πραγματοποιήσουν την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ρόστερ των ΗΠΑ

Τερματοφύλακες: Κρις Μπρέιντι (Σικάγο Φάιρ), Ρόμαν Σελεντάνο (Σινσινάτι), Ματ Φρις (Νιου Γιορκ Σίτι)

Αμυντικοί: Σερτζίνιο Ντεστ (Αϊντχόφεν), Κρις Ρίτσαρντς (Κρίσταλ Πάλας), Άντονι Ρόμπινσον (Φούλαμ), Τιμ Ριμ (Σάρλοτ), Τζο Σκάλι (Γκλάντμπαχ), Μάιλς Ρόμπινσον (Σινσινάτι), Όστιν Τράστι (Σέλτικ), Κάλεμπ Γουάιλι (Στρασβούργο)

Μέσοι: Γουέστον ΜακΚένι (Γιουβέντους), Τάιλερ Άνταμς (Μπόρνμουθ), Τζιοβάνι Ρέινα (Ντόρτμουντ), Γιουνούς Μούσα (Μίλαν), Μαλίκ Τίλμαν (Αϊντχόφεν), Τζόνι Καρντόσο (Μπέτις), Άινταν Μόρις (Μίντλεσμπρο)

Επιθετικοί: Κρίστιαν Πούλισικ (Μίλαν), Φολαρίν Μπαλογκούν (Μονακό), Τιμοθί Γουεά (Γιουβέντους), Ρικάρντο Πέπι (Αϊντχόφεν), Μπρέντεν Άαρονσον (Λιντς), Χατζί Ράιτ (Κόβεντρι), Κέιντεν Κλαρκ (Μόντρεαλ)

Παραγουάη: Η σκληροτράχηλη δύναμη της Νότιας Αμερικής

Η Παραγουάη επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ με στόχο να θυμίσει τις εποχές που αποτελούσε μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Παραδοσιακά στηρίζεται στη δυνατή άμυνα, τη μαχητικότητα και τη φυσική δύναμη, στοιχεία που την κάνουν πάντα υπολογίσιμο αντίπαλο σε μεγάλες διοργανώσεις.

Οι Παραγουανοί εξασφάλισαν την πρόκριση μέσα από τα απαιτητικά προκριματικά της CONMEBOL, παρουσιάζοντας σταθερότητα απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της ηπείρου.

Το ρόστερ της Παραγουάης

Τερματοφύλακες: Κάρλος Κορονέλ (Σάο Πάολο), Χουάν Εσπίνoλα (Μπαράκας Σεντράλ), Γκατίτο Φερνάντες (Μποταφόγκο)

Αμυντικοί: Γκουστάβο Γκόμες (Παλμέιρας), Ομάρ Αλντερέτε (Χετάφε), Μπλας Ριβέρος (Ταγέρες), Χουάν Κάσερες (Λανούς), Φαμπιάν Μπαλμπουένα (Ντιναμό Μόσχας), Χούνιορ Αλόνσο (Ατλέτικο Μινέιρο), Ματίας Εσπινόσα (Λιμπερτάδ)

Μέσοι: Αντρές Κουμπάς (Βανκούβερ), Ματίας Βίγιασαντι (Γκρέμιο), Ντιέγκο Γκόμες (Μπράιτον), Μιγκέλ Αλμιρόν (Νιούκαστλ), Ματίας Ρόχας (Ιντερ Μαϊάμι), Αλένσο Μαρτίνες (Νιου Γιορκ Σίτι)

Επιθετικοί: Χούλιο Ενσίσο (Μπράιτον), Γκαμπριέλ Άβαλος (Ιντεπεντιέντε), Άνχελ Ρομέρο (Κορίνθιανς), Άλεξ Αρσέ (Λίγκα ντε Κίτο), Ραμόν Σόσα (Νότιγχαμ Φόρεστ)

Αυστραλία: Η σταθερή παρουσία της Ασίας

Η Αυστραλία συνεχίζει να δίνει σταθερά το «παρών» στις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες της ασιατικής ζώνης. Με πειθαρχημένο σύνολο και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται κυρίως στην Ευρώπη, οι «Socceroos» θέλουν να παρουσιαστούν ξανά ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Το Μουντιάλ 2026 αποτελεί ακόμη μία σημαντική πρόκληση για μία ομάδα που έχει μάθει να ξεπερνά τα προγνωστικά και να διεκδικεί μέχρι τέλους τις πιθανότητές της.

Το ρόστερ της Αυστραλίας

Τερματοφύλακες: Μάθιου Ράιαν (Λεβάντε), Πάτρικ Μπιτς (Μέλμπουρν Σίτι), Πολ Ίτσο (Ράντερς)

Αμυντικοί: Αζίζ Μπεχίχ (Νταντί Γιουνάιτεντ), Κάι Ρόουλς (Χαρτς), Κάι Τρέβιν (Νιου Γιορκ Σίτι), Κάλουμ Έλντερ (Ντέρμπι Κάουντι), Μίλος Ντέγκενεκ (Ερυθρός Αστέρας), Νέιθανελ Άτκινσον (Χαρτς), Τζόρνταν Μπος (Βέστερλο)

Μέσοι: Τζάκσον Ίρβαϊν (Ζανκτ Πάουλι), Έιντεν Ο’Νιλ (Σταντάρ Λιέγης), Κόνορ Μετκάλφ (Ζανκτ Πάουλι), Κέινου Μπάκους (Μάνσφιλντ), Ράιλι ΜακΓκρι (Μίντλεσμπρο), Πατρίκ Γιαζμπέκ (Βίκινγκ)

Επιθετικοί: Μίτσελ Ντιουκ (Μάτσουμοτο Γιαμάγκα), Μπράντον Μπορέλο (Γουέστερν Σίδνεϊ), Κρεγκ Γκούντγουιν (Αλ Ουάχντα), Κουςίνι Γιένγκι (Πόρτσμουθ), Άνταμ Τάγκαρτ (Περθ Γκλόρι), Νίκολας Μιλάνοβιτς (Γουέστερν Σίδνεϊ)

Τουρκία: Επιστροφή στη μεγάλη σκηνή μετά από 24 χρόνια

Η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε πραγματοποιήσει ιστορική πορεία φτάνοντας μέχρι την 3η θέση της διοργάνωσης. Με μία νέα γενιά ταλαντούχων ποδοσφαιριστών και αρκετούς παίκτες που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι Τούρκοι ταξιδεύουν στο Μουντιάλ με υψηλές προσδοκίες.

Η πρόκριση ήρθε μέσω των play-offs της UEFA, με την Τουρκία να επικρατεί του Κοσόβου στον τελικό και να «σφραγίζει» την επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή μετά από 24 χρόνια απουσίας.

Το ρόστερ της Τουρκίας

Τερματοφύλακες: Αλτάι Μπαγιντίρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μερτ Γκιουνόκ (Φενερμπαχτσέ), Ουγκουρτσάν Τσακίρ (Γαλατασαράι)

Αμυντικοί: Μερίχ Ντεμιράλ (Αλ Αχλί), Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί (Γαλατασαράι), Φερντί Καντιόγλου (Μπράιτον), Ζεκί Τσελίκ (Ρόμα), Μερτ Μουλντούρ (Φενερμπαχτσέ), Σαμέτ Ακαϊντίν (Παναθηναϊκός), Αχμέτ Τζαν Καπλάν (Άγιαξ)

Μέσοι: Χακάν Τσαλχάνογλου (Ίντερ), Ορχούν Κιοκτσού (Μπενφίκα), Σαλίχ Ουτσάν (Μπεσίκτας), Ισμαήλ Γιουκσέκ (Φενερμπαχτσέ), Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης), Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

Επιθετικοί: Κερέμ Ακτούρκογλου (Μπενφίκα), Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ (Γαλατασαράι), Ενές Ουνάλ (Μπόρνμουθ), Ιρφάν Τζαν Καχβετσί (Φενερμπαχτσέ), Γιουσούφ Γιαζίτσι (Λιλ), Σεμίχ Κιλιτσόι (Μπεσίκτας)

Το πρόγραμμα των αγώνων

1η Αγωνιστική

13 Ιουνίου 2026: ΗΠΑ – Τουρκία

14 Ιουνίου 2026: Παραγουάη – Αυστραλία

2η Αγωνιστική

19 Ιουνίου 2026: Τουρκία – Παραγουάη

20 Ιουνίου 2026: ΗΠΑ – Αυστραλία

3η Αγωνιστική

24 Ιουνίου 2026: ΗΠΑ – Παραγουάη

24 Ιουνίου 2026: Τουρκία – Αυστραλία