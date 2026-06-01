ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

Το συγκινητικό μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου για τον θάνατο του πρώην αμυντικού της «Ένωσης», Μάριο Οικονόμου.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην οικογένεια της ΑΕΚ η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, ύστερα από πολυήμερη μάχη που έδωσε μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, αποχαιρέτησαν τον πρώην ποδοσφαιριστή της «Ένωσης» με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο ήθος και την προσωπικότητά του.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ, θα βρεθούν στην «Αγιά Σοφιά» προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος, ανάβοντας τη Φλόγα στις δάδες του γηπέδου.

Η ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι "μάχες" που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ...

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα...

Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ»

«Δεν υπάρχουν λόγια…»

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ σε ανάρτηση της στα social media, έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια…», ενώ η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, από την πλευρά της ανέφερε: «Τραγωδία… Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως. Καλό Ταξίδι, Μάριε».

