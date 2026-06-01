Ο Ιούνιος μπήκε… καυτός – «Χτύπησαν» 34άρια σε Θεσσαλία και Στερεά, έρχεται νέα άνοδος θερμοκρασίας

Ο Ιούνιος έφτασε «καυτός» κι έφερε αμέσως το καλοκαίρι, με τον καιρό να φαντάζει ιδανικός για μαγιό, παραλία και βουτιές στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του έμπειρου μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, η εικόνα της 1ης Ιουνίου έως τις 15:00 από τους σταθμούς της ΕΜΥ αποτυπώνει ένα ξεκάθαρα καλοκαιρινό σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη ζέστη να έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της.

Όπως σημειώνει, οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ, το ίδιο μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Την Τρίτη (02/06), ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει γενικά τους 29℃ με 32℃, ενώ, σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα δεν αποκλείεται να «αγγίξει» ακόμη και τους 33℃ – 34℃.

Η εικόνα της 1ης Ιουνίου , μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος από τους Συνοπτικούς Μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ . Ανάλογες θερμοκραίες θα επικρατήσουν και την Τρίτη με το υδράργυρο στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 33 με 34 °C pic.twitter.com/9XzEZtsjsi — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 1, 2026

