Καιρός: Θερμό το σκηνικό του Αγίου Πνεύματος - Σε ποιες περιοχές θα αγγίξει ο υδράργυρος τους 35℃

Ηλιοφάνεια αναμένεται, αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1/6), στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν γρήγορα κατά τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 34, στην Ήπειρο από 12 έως 28 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 14 έως 35, στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 30, στα Επτάνησα από 14 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς.

Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Σκηνικό έντονης και παρατεταμένης ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος καύσωνα που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.

Ο χάρτης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF αποτυπώνει τη σαρωτική επέκταση πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρού θερμικού επεισοδίου.

Έρχονται 40άρια

Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται εξαιρετικά υψηλές, γεγονός που μεταφράζεται σε τιμές πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η πιο επιβαρυμένη ζώνη φαίνεται να εκτείνεται από τη νότια Βαλκανική έως και την Ελλάδα, όπου το θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη παραμένει σε πιο ψυχρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ισχυρό «τείχος» θερμοκρασιακής αντίθεσης πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό το μοτίβο ευνοεί τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη διάρκεια του φαινομένου.

