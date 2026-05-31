LIVE: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Παρίσι και αποθέωση για τα «χρυσά παιδιά» του Λουίς Ενρίκε

Snapshot Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και το Παρίσι γιορτάζει.

Περίπου 100.000 φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στο Champ de Mars για να αποθεώσουν την ομάδα και τον προπονητή, Λουίς Ενρίκε.

Παρά τη μεγάλη συγκέντρωση, οι Αρχές διατηρούν τον έλεγχο και δεν έχουν αναφερθεί επεισόδια μέχρι στιγμής.

Οι εορτασμοί συνεχίζονται με επίσημες στάσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων και τελική εκδήλωση στο Parc des Princes. Snapshot powered by AI

Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Παρίσι, μετά τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν και την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ για δεύτερη διαδοχική χρονιά, με την πόλη να αποθεώνει τα «χρυσά παιδιά» του Λουίς Ενρίκε.

Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κατακλύσει το πεδίο του Champ de Mars, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, όπου η ομάδα έκανε θριαμβευτική εμφάνιση μπροστά σε περίπου 100.000 φιλάθλους. Το σκηνικό θυμίζει μεγάλες εθνικές γιορτές, με κόκκινα καπνογόνα, σημαίες και ασταμάτητη ιαχή από τις εξέδρες.

Συνθήματα και αποθέωση για τον Λουίς Ενρίκε

Κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών είναι ο προπονητής, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος αποθεώνεται από τους φιλάθλους ως «ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας» της ομάδας.

Από τις εξέδρες ακούγονται συνεχώς συνθήματα όπως «Λουίς Ενρίκε, σε ευχαριστούμε», «Αυτή είναι η ομάδα του Ενρίκε» και «Οδήγησέ μας ξανά στην κορυφή», με τον Ισπανό τεχνικό να αναγνωρίζεται ως ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Παρί σε ένα ενωμένο και απόλυτα επιτυχημένο σύνολο.

Γαλλία, ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Παρίσι για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν. AP

Η ατμόσφαιρα στο Champ de Mars είναι «εκρηκτική», με τους φιλάθλους να τραγουδούν για την ομάδα που διατήρησε τα «σκήπτρα» και προσδοκά να χτίσει τη δική της δυναστεία.

Η διαδρομή του θριάμβου στο κέντρο του Παρισιού

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ» και υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, κατευθύνθηκε στο κέντρο της πόλης με διπλή πομπή λεωφορείων.

Η πορεία των πρωταθλητών πέρασε από την περιοχή της Στρατιωτικής Σχολής, πριν καταλήξει στο Champ de Mars, όπου είχε στηθεί ειδική εξέδρα και κόκκινο χαλί μήκους εκατοντάδων μέτρων.

Η γαλλική πρωτεύουσα κινείται σε ρυθμούς γιορτής με μουσική, εκδηλώσεις και συνεχή παρουσία φιλάθλων στους δρόμους. Παρά τη μαζικότητα των εκδηλώσεων και τη μεγάλη προσέλευση, οι Αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, μετά και τα χθεσινά έκτροπα, που είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο ενός οπαδού.

Παρά τη μαζική προσέλευση και την αυξημένη ένταση στους δρόμους της πόλης, οι Αρχές αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, χωρίς να έχουν σημειωθεί επεισόδια έως αυτήν τη στιγμή, ενώ, η πορεία των εορτασμών συνεχίζεται με συνεχή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Οι επίσημες εορταστικές στάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν στη συνέχεια υποδοχή στο Μέγαρο των Ηλύσια Πεδία και τελική εκδήλωση στο Parc des Princes.

