Στις «φλόγες» το Παρίσι μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν: Φόβοι για νέα επεισόδια σήμερα

Η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες ανθρώπους σε βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Καταστήματα βανδαλίστηκαν, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν ενώ επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μία νύχτα χάους στο Παρίσι.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν πανηγυρίζουν κοντά στον Πύργο του Άιφελ

  • Μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, ξέσπασαν βίαια επεισόδια στο Παρίσι με πάνω από 400 συλλήψεις και επτά τραυματίες αστυνομικούς.
  • Οι ταραξίες προκάλεσαν βανδαλισμούς, πυρπολήσεις και επιχείρησαν να εισβάλουν σε αστυνομικό τμήμα, ενώ χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία για εορτασμούς που εκτροχιάστηκαν.
  • Η αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις για τη διατήρηση της τάξης, με 283 συλλήψεις να γίνονται μόνο στην περιοχή του Παρισιού.
  • Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πραγματοποιήσει δημόσια γιορτή στο Πεδίο του Άρεως με εκτιμώμενη συμμετοχή έως 90.000 ατόμων, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν θα υποδεχθεί τους παίκτες στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
  • Η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή για πιθανή νέα έξαρση επεισοδίων κατά τη διάρκεια των εορτασμών στο στάδιο Parc des Princes.
Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία καθώς οι εορτασμοί για τον δεύτερο τίτλο του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν κατέληξαν σε βίαια επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου, με μια ομάδα φιλάθλων να επιδιώκει να εισβάλει σε αστυνομικό τμήμα. Οι οπαδοί άρχισαν να πανηγυρίζουν με το τελευταίο σφύριγμα μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στα πέναλτι σε έναν δραματικό τελικό που διεξήχθη νωρίτερα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί σε όλη τη γαλλική πρωτεύουσα, με περίπου 20.000 να συγκεντρώνονται στα Ηλύσια Πεδία, όπου η αστυνομία προσπαθούσε να συγκρατήσει τα πλήθη. Δεκάδες οπαδοί παρήλασαν κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου , πυροδοτώντας φωτοβολίδες και χτυπώντας κόρνες των αυτοκινήτων, προτού οι εορτασμοί εκτροχιαστούν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν πάνω από 400 άνθρωποι.

Ωστόσο, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι νεαροί ταραξίες προκάλεσαν επεισόδια σε διάφορες τοποθεσίες, με ορισμένους να βανδαλίζουν καταστήματα και να βάζουν φωτιές. Τουλάχιστον επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια που ακολούθησαν. Πλάνα που μεταδόθηκαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο BFM έδειχναν σκηνές εντάσεων και σύντομων αψιμαχιών γύρω από το στάδιο Parc de Princes της Παρί Ζερμέν στο δυτικό Παρίσι, όπου πάνω από 40.000 άνθρωποι παρακολούθησαν σε γιγαντοοθόνες τον σύλλογο να κερδίζει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του.

Συνηθισμένη σε βίαιες συγκρούσεις που συχνά επισκιάζουν μεγάλες εκδηλώσεις, η Γαλλία ανέπτυξε χιλιάδες στυνομικούς για να διατηρήσουν την τάξη στην πρωτεύουσα. Πέρυσι, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν για πρώτη φορά. Μέχρι τις 11 μ.μ., η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 130 συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. ​Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters ότι έξι οχήματα και δύο βιτρίνες καταστημάτων είχαν υποστεί ζημιές.

Μέχρι σήμερα το πρωί (30/5) ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι είχαν γίνει 416 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 283 μόνο στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με το BFMTV.

Ο Μακρόν καλωσορίζει τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League σήμερα, αφού κατέκτησε και το γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Αρχές ξθα διοργανώσουν μια δημόσια γιορτή στο Πεδίο του Άρεως, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, από τις 2 μ.μ. τοπική ώρα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε: «Οι παίκτες θα διασχίσουν το Champ de Mars σε μια σκηνή μήκους 450 μέτρων και θα παρουσιάσουν το τρόπαιο του Champions League στους οπαδούς τους. Υπολογίζεται οτι περίπου 85.000 έως 90.000 άνθρωποι θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική γιορτή στην καρδιά της πρωτεύουσας. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 2 μ.μ.».

Στη συνέχεια, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων.«Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι! Μπράβο στην Παρί Σεν Ζερμέν που έκανε όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη.» εγραψε ο Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στο Parc des Princes, το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου οπαδοί και παίκτες θα συγκεντρωθούν από τις 7.30 μ.μ. τοπική ώρα, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν νέα επεισόδια.

