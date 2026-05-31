Έχουμε 2026 αλλά το Νεπάλ ζει στο 2083: Η χώρα που έχει άλλο ημερολόγιο και ώρα με 45 λεπτά διαφορά

Υπάρχουν χώρες που ξεχωρίζουν για τα βουνά τους, την ιστορία τους ή τα τοπία τους. Και υπάρχει το Νεπάλ, που εκτός από το Έβερεστ και τα Ιμαλάια, έχει και έναν δικό του τρόπο να μετρά τον χρόνο. Την ώρα που ο περισσότερος κόσμος ζει ημερολογιακά στο 2026, η χώρα έχει ήδη μπει στο έτος 2083, σύμφωνα με το ημερολόγιο Bikram Sambat, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τοπικές γιορτές.

